Alarmpistool met dertien patronen in beslag genomen tijdens WODCA-actie Tim Van Der Zeypen

29 juni 2020

15u25 1 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij een WODCA-actie afgelopen weekend een alarmpistool samen met zo’n dertien patronen in beslag genomen. De man kreeg een proces-verbaal. Verder controleerde het ook nog 1.380 autobestuurders. “37 chauffeurs hadden te veel gedronken, zes bestuurders hadden drugs gebruikt”, aldus de politie.

Tien chauffeurs mochten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. Zes van hen waren onder invloed van drugs. Het ging om cannabis, cocaïne en amfetamines. “Eén van deze autobestuurders, een 41-jarige man, verklaarde dat hij de inhoud van één flesje ‘poppers’ had opgesnoven. Hij had bovendien nog een ander flesje op zak”, vertelt Daniël Dumoulin van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Flesje

“Het flesje werd in beslag genomen en de veertiger kreeg nog een bijkomend proces-verbaal. Hij verklaarde tot slot dat hij niet wist dat het bezit van dergelijke flesjes verboden is.” Bij nog een andere autobestuurder nam de politie 9,2 gram cannabis in beslag. Ook hij kreeg een bijkomend proces-verbaal.

De vier andere autobestuurders waarvan het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen, bleken te veel alcohol te hebben gedronken. Eén vrouw had 1,6 promille in haar bloed, bij de overige drie chauffeurs was dat tussen de 1,7 en de 2,6 promille.

Naast de tien autobestuurders die hun rijbewijs onmiddellijk moesten inleveren voor vijftien dagen, leverden dertien chauffeur hun rijbewijs in voor zes uur. Tot slot werden er ook nog twintig rijbewijzen ingetrokken voor drie uur. Verschillende van hen bleken hardleers te zijn. Zij werden ofwel vorig jaar of wel recent nog maar betrapt terwijl ze dronken achter het stuur zaten.