Akkoord over 5.200 supporters tijdens KV Mechelen – KV Oostende Wannes Vansina

03 september 2020

13u14 0 Mechelen Voetbalclub KV Mechelen en burgemeester Alexander Vandersmissen zijn overeen gekomen dat maximaal 5.200 supporters naar de thuiswedstrijd tegen KV Oostende mogen komen kijken. De bevoegde ministers moeten nog wel hun definitieve goedkeuring geven.

Aan het akkoord ging intens overleg vooraf. Overeen werd gekomen niet alleen hoeveel supporters aanwezig mogen zijn, maar ook waaraan de club en haar bezoekers zich dienen te houden. Zo dienen alle aanwezige supporters zich te registreren (voor eventuele latere contact tracing) en moeten ze een mondmasker dragen.

Het stadion wordt opgedeeld in compartimenten van telkens 400 supporters met telkens aparte circulatieplannen. Plaatsnemen dient te gebeuren in bubbels van maximum vijf personen.

Coronaproof

“De voorbije dagen en weken hebben we verschillende overlegmomenten gehad met de mensen van KV Mechelen, de politie en onze stedelijke veiligheidscel. Op basis van die gesprekken heeft KV Mechelen een robuust plan kunnen voorleggen waar ik als burgemeester groen licht kan op geven”, zegt Alexander Vandersmissen.

CEO van KV Mechelen Frank Lagast zegt blij te zijn met politie en stad een oplossing te hebben gevonden om 5.200 toeschouwers veilig in ons AFAS Stadion te ontvangen. “Onze club zal alles in het werk stellen om de wedstrijd goed en coronaproof te laten verlopen voor alle aanwezigen.”

“Iets teruggeven”

5.200 is het aantal dat de club volgens Lagast zelf had voorgesteld. “We krijgen zoveel steun van onze supporters, het is belangrijk iets terug te geven. Zij die er niet kunnen bijzijn, krijgen de wedstrijd erop voorrang. Op die manier kunnen de abonnees toch nog naar ongeveer 1 op 2 wedstrijden komen kijken. Losse tickets worden niet verkocht.”

Beide partijen laten weten dat het strikt naleven van de maatregelen zal bepalen of het akkoord voor deze wedstrijd van 12 september kan doorgetrokken worden naar volgende thuiswedstrijden.

Loting

KVM-abonnees die de match tegen Oostende willen bijwonen met hun eigen bubbel, kunnen zich tot zondag 6 september 12 uur registreren via www.kvmechelen.be. Nadien loot de club de doorgegeven bubbels in functie van het maximaal aantal toegestane supporters.