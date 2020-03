aKadeemi lanceert interactief activiteitenpakket voor peuters Wannes Vansina

26 maart 2020

10u04 0

Een gratis en interactief activiteitenpakket om de quarantaine leuk in te vullen met je peuter. Dat is volgens aKadeemi ‘Het Dagboek van Kar & Tijn’. De Mechelse vzw, die educatieve vakantiekampen organiseert, lanceerde het deze week om mama’s en papa’s te helpen in hun zoektocht naar activiteiten om hun kroost zoet te houden. “Kinderen worden uitgedaagd om op een speelse manier te leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen”, aldus de vzw. Het Dagboek van Kar & Tijn’ wordt de komende periode regelmatig geüpdatet en is gratis terug te vinden op de website van aKadeemi.