Agressieve winkeldief (24) moet 37 maanden naar de gevangenis Tim Van Der Zeypen

01 april 2020

17u30 0 Mechelen De 24-jarige Lionel M. uit Jette vliegt voor 37 maanden in de gevangenis. De twintiger werd schuldig bevonden aan een brutale straatroof én winkeldiefstal.

Beide feiten gebeurden op dezelfde dag. Eerst werd hij op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in Galerij Inno. Hij was toen onder invloed van alcohol en drugs. De twintiger werd opgepakt en meegnomen naar het politiekantoor. Hij werd er verhoord maar weigerde alle medewerking. Na het uitslapen van zijn roes werd hij vrijgelaten.

Niet veel later kreeg de politie van Mechelen-Willebroek een nieuwe melding binnen. Deze keer had de twintiger een jonge vrouw aangevallen aan het station van Mechelen. “Nadat ze was aangesproken door de beklaagde moest ze haar gsm afgeven en kreeg ze een klap in het aangezicht”, aldus de openbaar aanklager twee weken geleden op zitting.

Het meisje kon uiteindelijk ontkomen maar raakte wel gewond. Omstaanders konden de twintiger ter plaatse houden in afwachting van de politie. Die namen hem terug mee naar het politiekantoor. Sindsdien verblijft de jongeman in de gevangenis. Bij de behandeling van zijn zaak, wilde hij opnieuw niet meewerken. Of hij beroep zal aantekenden, is nog niet geweten.