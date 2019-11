Agenten moeten wegspringen voor dronken chauffeur: “Man had 1,2 promille alcohol in bloed” TVDZM

04 november 2019

10u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft het rijbewijs ingetrokken van een dronken chauffeur. Op de A12 ter hoogte van de afrit Puurs werd hij al opgemerkt door zijn onaangepaste hoge snelheid en voordat hij werd gecontroleerd, slipte zijn wagen weg. “Twee agenten moesten wegspringen en zijn wagen schoof vervolgens tegen de dienstwagen van de agenten”, aldus de politie.

Eens de wagen stil stond, konden de politie-inspecteurs de chauffeur controleren. Uit de ademtest bleek dat de chauffeur 1,2 promille alcohol in zijn bloed had. “Hierop werd beslist om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor vijftien dagen”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De man zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Niet enkel voor het dronken rijden maar ook voor zijn onverantwoord rijgedrag. Naast het rijbewijs van deze chauffeur werden er dit weekend nog acht andere rijbewijs ingetrokken. “Vier chauffeurs waren onder invloed van drugs, de overige vier waren onder invloed van alcohol”, gaat Van de Sande verder.

Twee pv’s

Een van deze chauffeurs werd opgemerkt bij een alcoholcontrole langs de R6 in Mechelen. De Mechelaar werd er aan de kant gezet en probeerde eerst onvoldoende te blazen waardoor de ademtest niet lukte. Wanneer het wel lukte, bleek hij maar liefst 2,1 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Nadat zijn rijbewijs was ingetrokken en dacht dat de kust veilig was omdat onze controlepost op de R6 werd opgedoekt, probeerde meneer weg te rijden met zijn wagen”, aldus Van de Sande. “Ver geraakte hij niet. Onze collega’s merkten hem op de Antwerpsesteenweg opnieuw in zijn wagen op. Hij werd opnieuw aan de kant gezet, mocht opnieuw blazen en was nog steeds onder invloed van alcohol.” De man kreeg een twee proces-verbaal en zijn wagen werd getakeld.

1.072 ademtests

Tijdens de alcoholcontroles afgelopen weekend werden er in totaal 1.072 chauffeurs aan de kant gezet. Allen moesten een ademtest ondergaan. Naast de negen chauffeurs die hun rijbewijs verloren voor vijftien dagen, werden er nog elf rijbewijzen ingetrokken vùoor zes uur. Tien anderen leverden hun rijbewijs in voor drie uur. “De alcohol- en drugscontroles werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan”, besluit Van de Sande. “Ook in de nabije toekomst zullen deze nog meerdere keren worden herhaald.”