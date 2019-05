Afwezige bijzitters gemeenteraadsverkiezingen krijgen boetes tot 600 euro TVDZM

28 mei 2019

12u00 0 Mechelen Twee dagen na de federale verkiezingen hebben de bijzitters die tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 hun kat stuurden naar hun stembureau, hun straf gekregen. De geldboetes variëren tussen de 200 en 600 euro.

Van de elf bijzitters lieten er vorige maand zes verstek gaan, een iemand liet zich vertegenwoordigen door haar raadsman en vier bijzitters kwamen zelf naar de rechtbank. Elk van hen had zo zijn eigen excuus om niet te zetelen. “Ik had dat weekend mijn dochter van 2,5 jaar oud en ik vond geen babysit. Ik kon haar toch moeilijk alleen thuis achterlaten. Weet je wel hoe moeilijk het is om een babysit te vinden voor die dag”, klonk het bij de 33-jarige Benjamin J. uit Duffel. Hij vroeg enige mildheid van de rechter maar werd uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve geldboete van 400 euro, de straf die gevorderd werd door het parket.

Het parket had de elf gedagvaard omdat zij hun minnelijke schikking niet hadden betaald. Hadden zij dit wel gedaan, waren ze er met 250 euro goedkoper vanaf gekomen.

Sommige bijzitters verklaarden dan weer dat ze deze minnelijke schikking niet hadden ontvangen. “Wellicht hebben jullie dat naar mijn oude adres gestuurd? Ik was namelijk net verhuisd”, vertelde Abbas G. (44) uit Lier. Zijn uitleg werd niet geloofd. Ook hij werd veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 400 euro effectief. Eén persoon werd uiteindelijk vrijgesproken.