Afvalophalers Ivarem beginnen uur vroeger aan werkdag Wannes Vansina

24 augustus 2019

17u48 0

De afvalophalers van Ivarem starten maandag, dinsdag en woensdag vroeger aan hun werkdag. Dat omwille van het voorspelde warme weer. Volgens de intercommunale is dat goed voor een terrasje, minder goed om zwaar werk te verrichten. “We vervroegen het startuur van de afvalophalingen van 7 uur naar 6 uur. We vragen de inwoners om hun afval zeker op tijd buiten te zetten. Dit is dus ofwel voor 6 uur de dag van ophaling ofwel al de avond ervoor. Zo ben je zeker dat jouw afval wordt meegenomen”, zegt woordvoerder Marijke Herinckx.