Afvalophalers bedreigd met zoutzuur (terwijl ze liever een tekening zouden krijgen) Wannes Vansina

18 november 2019

13u09 7 Mechelen Ivarem roept iedereen op om appreciatie te tonen voor de medewerkers tijdens deze Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Vorige week werden asmannen nog bedreigd met zoutzuur, al is fysiek geweld gelukkig heel uitzonderlijk.

Vorige week liep via de infolijn van de afvalintercommunale een dreigtelefoontje binnen. “Iemand uit Duffel dreigde ermee dat hij volgende keer zoutzuur in zijn container zou kappen. We hebben daarop onmiddellijk klacht ingediend bij de politie”, zegt woordvoerder Marijke Herinckx.

“Mensen worden soms buiten proportie kwaad. Het is niet fijn als er iets misloopt, maar om daar nu mensen voor te gaan bedreigen. Fysiek geweld maken wij gelukkig haast nooit mee. Bij ons geen Antwerpse toestanden. Als er al iemand gekwetst raakt, dan door glas of satéstokjes of door een voet om te slaan.”

Verbaal

De ophalers bevestigen dat. Max Eyskens rijdt twintig jaar met de vuilkar. “Ik heb al wel eens twintig man rond mijn vrachtwagen weten staan, een andere keer heb ik iemand van mij af moeten duwen. Maar klappen gekregen: nog nooit.”

Waar ophalers wel mee te maken krijgen, is verbaal geweld. Vaak van bestuurders die hun ongeduld ook duidelijk laten blijken. Ivarem roept op om deze week ook eens appreciatie te tonen. “Door een lintje of tekening aan de zak te binden of zelfs maar met een vriendelijke glimlach”, zegt Herinckx.

Ophalers Max Eyskens, Philip Gooris, Reinhilde Van Dormael zouden het appreciëren. “Het gebeurt, deze ochtend nog in Nekkerspoel. Een man kwam mij zeggen dat hij weliswaar geen strik rond zijn zak had gedaan, maar dat hij ons wel waardeerde. Dat mag vaker gebeuren”, zegt Max.

“Tijdens een hittegolf of bij sneeuw doen ze dat trouwens wél. Dan zeggen ze het blijkbaar gemakkelijker dat ze ons werk appreciëren.”

Zware

Naast een blijk van appreciatie zouden de ophalers ook gebaat zijn met niet te zware huisvuilzakken, samengebonden papier en karton en correct aangeboden containers. “Een kleine moeite voor jou, voor ons een wereld van verschil.”