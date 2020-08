Aftrap van nieuw Mechels festival ‘Predikheerlijke Zomer’ Antoon Verbeeck

30 augustus 2020

Dit weekend werd in Mechelen het startschot gegeven voor ‘Predikheerlijke zomer’. Het nieuwe festival loopt nog tot zondag 27 september en wordt op poten gezet door Mechelen Feest, Cultuurcentrum Mechelen, Het Predikheren, Jazzzolder vzw, Filmhuis Mechelen en beeldsmederij De Maan. Vijf weekends lang zijn er optredens, voorstellingen, filmvertoningen en workshops. Zo stond dit weekend onder andere Noémie Wolfs en Faces on TV op de affiche. Tijdens het festival wordt er rekening gehouden met de veiligheidsmaatregelen. Het aantal beschikbare ticket blijft dan ook beperkt tot 60. maximaal 60 tickets beschikbaar. Elke artiest speelt per avond twee optredens. De artiesten spelen elke avond twee optredens. “Snel een ticket reserveren is dus de boodschap. De artiesten zijn er ook helemaal klaar voor. Je merkt dat er veel enthousiasme is om opnieuw te kunnen optreden”, aldus Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. Het volledige programma is te vinden op dezomerisvanmechelen.be.