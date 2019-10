Afslaan op R6 richting Walem kan komende maanden niet meer Wannes Vansina

02 oktober 2019

11u41 12 Mechelen Vanaf maandag 7 oktober tot eind februari zal het niet meer mogelijk zijn om van op de R6 af te slaan op de Antwerpsesteenweg richting Walem. Het verkeer moet ten gevolge van de bouw van de fly-over omrijden via het Battelcomplex.

De afsluiting was niet gepland, maar is nodig omdat de riolering in de Antwerpsesteenweg verder naar het midden van de weg moet worden aangelegd dan initieel voorzien. Daardoor is verkeer in twee richtingen niet meer mogelijk.

“Ter hoogte van de werfzone zal verkeer voor de Industriezone Mechelen-Noord vanaf dan moeten doorrijden naar het Battelcomplex om via de Blarenberglaan zijn bestemming te bereiken. Voor verkeer richting Walem geldt een omleiding langs de E19 tot afrit Rumst”, meldt Wegen en Verkeer Antwerpen.

De bouw van de fly-over over de Antwerpsesteenweg ging op 25 maart van start. “Tegen de zomer van 2020 moet de brug er volledig staan en zal het verkeer op de ring rond Mechelen veiliger en vlotter verlopen.”