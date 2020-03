Afhaalpunten dienstencentra stopgezet, alleen nog leveringen aan huis: “Help ons met mondmaskers” Wannes Vansina

18 maart 2020

11u17 0 Mechelen Ze waren nog maar net opgezet of ze worden alweer afgelast, de ophaalpunten van de lokale dienstencentra. Zorgbedrijf Rivierenland levert alleen nog maaltijden aan huis. Het roept bewoners op om mondmaskers te maken.

Na de sluiting van de dienstencentra konden mensen die er gingen eten deze week op drie punten een maaltijd afhalen. Deze mogelijkheid wordt nu stopgezet omdat het enerzijds geen evidentie blijkt voor deze groep om de maaltijd zelf op te warmen en anderzijds omdat het zorgbedrijf de kwetsbare groep zoveel mogelijk wil helpen om thuis te blijven.

“We bekijken de mogelijkheid om extra personeel of vrijwilligers in te schakelen om boodschappen te doen, de maaltijden te leveren en om de mensen te helpen bij het opwarmen van deze maaltijden. We bekijken ook de mogelijkheid om warme maaltijden te laten leveren”, aldus Gabriella de Francesco, de voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

Ondersteuning

“Zorgbedrijf Rivierenland gaat ook na wat de andere noden zijn die deze kwetsbare personen kunnen hebben. Heel wat medewerkers evalueren de behoeften die de bewoners van de bejaardenwoningen, de assistentiewoningen, bezoekers van de lokale dienstencentra en de cliënten van de zorgcoaches hebben”, vervolgt ondervoorzitter Jeroen Baeten.

Mondmaskers

Om medewerkers in de thuiszorg en de woonzorgcentra toe te laten veilig hun werk te doen, heeft het Zorgbedrijf nood aan mondmaskers. “We roepen de hulp in van de Mechelaar en de Sint-Katelijne-Wavernaar. Iedereen die nog wat katoen liggen heeft en eenvoudige zaken kan stikken, kan ons helpen door mondmaskers te maken. Het patroon staat op onze website en alle mondmaskers mogen opgestuurd worden, of gebracht worden aan een van onze woonzorgcentra.”