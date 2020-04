Affiches roepen Mechelaars op om vol te houden Wannes Vansina

10 april 2020

10u04 0 Mechelen ‘2800love is … Romeo beneden aan uw balkon laten staan.’ Het is een van de affiches die vandaag vrijdag in het Mechelse straatbeeld verschijnen. “We willen de Mechelaars danken voor hun inzet tijdens de coronacrisis en hen tegelijk oproepen om vol te houden”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

“Met deze affiches delen we onze liefde voor onze stad en voor elkaar in deze moeilijke tijden. Want alleen samen kunnen we corona aan”, zegt schepen voor Communicatie Patrick Princen. “De Mechelaars kunnen daarbij helpen door ook zelf hun favoriete slogan te downloaden op de website van de stad en voor hun raam te hangen.”

Elke affiche start met ‘2800love is…’ en wordt aangevuld met 13 verschillende slogans, lichtvoetig soms schalks en sluit af met ‘Merci Mechelaars’. Wie een affiche wil downloaden om zelf aan het raam te hangen, surft naar www.mechelen.be/merci. Er kwamen ook 21 banners in drie versies aan nadarhekken aan ingangen van de Mechelse parken. De glazen parkingtoegang op de Grote Markt werd over de hele lengte bestickerd.