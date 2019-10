Affiches en petitie tegen sluiting De Smis: “Er blijft niks meer voor senioren” Wannes Vansina

07 oktober 2019

18u14 2 Mechelen Gebruikers van De Smis in Mechelen zijn met een affichecampagne en een petitie gestart om te protesteren tegen de dreigende sluiting van het lokaal dienstencentrum op de Leuvensesteenweg. “Als De Smis dichtgaat dan is hier niks, maar dan ook niks meer voor senioren!”, zegt José Van der Wildt.

Zorgbedrijf Rivierenland stelde het Mechelse stadsbestuur drie weken geleden voor om De Smis en later mogelijk ook De Rooster te sluiten en te vervangen door goedkopere dorpsantennes. “Dienstencentra zijn vaak zware kosten die op subsidies en vrijwilligers draaien. Door ze op te nemen in woonzorgcentra kunnen we efficiënter werken”, argumenteerde voorzitter van het zorgbedrijf Jeroen Baeten toen.

Bingo

Een formele beslissing wordt pas eind dit jaar verwacht, maar in De Smis zien ze de bui al hangen. De afbouw is nu al bezig. Het lokaal dienstencentrum werd deels leeggehaald, de bingo werd geschrapt en het loket is een stuk minder vaak geopend. “Ze hebben niet eens het fatsoen om te wachten tot er een échte beslissing is”, foetert Clementine. Ze hing net als nagenoeg alle andere bewoners van de seniorenappartementen verbonden aan De Smis een affiche ‘Neen tegen sluiting’ achter het raam, affiches die je overigens ook elders in de Arsenaalwijk en Muizen kan vinden.

Ze hebben niet eens het fatsoen om te wachten tot er een échte beslissing is

Ze is er het hart van in. “De dagen zijn lang als je alle dagen alleen moet zitten. Vandaar dat ik elke namiddag met mijn rollator naar beneden ga om iets te drinken en mensen te ontmoeten en zo de dag te breken.” Ze geeft grif toe dat er niet veel volk meer komt in De Smis, ook ten gevolge van het terugschroeven van activiteiten. “Met de oprichting van een petanqueclub en vogelpikclub hebben we geprobeerd om meer mensen te lokken, de bingo zetten we op eigen houtje verder. Maar we kunnen de mensen niet binnen sleuren. In de buurt leven nu eenmaal veel ouderen van allochtone origine en die komen niet naar initiatieven zoals deze.”

Vereenzaming

Ze is lang niet de enige die de sluiting niet wil. “Waar moet ik dan naartoe?”, vraagt René Liesenborghs zich af. “Ik ga daar elke dag eten.” Andere senioren uit de buurt komen er dan weer om te biljarten, te bloemschikken, te turnen of om taallessen te volgen. “Als De Smis echt dichtgaat, dan verliezen oude bewoners het bredere contact. Voor sommige onder hen dreigt regelrechte vereenzaming. Maaltijden kunnen aan huis worden gebracht, maar dan komen die mensen helemaal niet meer buiten”, zegt José Van der Wildt.

Ze is actief in het buurtcomité Leuvensesteenweg en heeft de indruk dat de dienstverlening er op alle vlakken op achteruit gaat. “Met al die besparingen. In mijn ogen zijn ze cru gezegd alles aan het kapot maken. De wijkraad, de wijkmanager, De Smis, alles moet eraan geloven. Jonge mensen gaan op internet, maar oudere bewoners weten niet waar naartoe met hun problemen. Als buurt worden we in de steek gelaten.” Zij en haar collega-tegenstanders hopen het tij nog te keren. “We verwachten dat de dienstverlening in deze buurt blijft bestaan. Desnoods op een andere locatie.”