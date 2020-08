Affichecampagne moet Mechelaars hart onder riem steken: “Merci Mechelaars” Wannes Vansina

18 augustus 2020

16u48 0 Mechelen Het stadsbestuur heeft een nieuwe affichecampagne gelanceerd om de Mechelaars een hart onder de riem te steken tijdens de tweede coronagolf. “Het zijn cruciale weken”, klinkt het.

Vier maanden geleden lanceerde de stad al affiches onder de noemer ‘2800love is…’ om de Mechelaars te bedanken en hen op te roepen vol te houden. “Samen met enkele bekende en minder bekende Mechelaars verspreiden we opnieuw een positieve boodschap om elkaar te helpen, te steunen waar het kan en elkaar vriendelijk te blijven groeten. Een goeiedag kost immers niets”, zegt schepen van Communicatie Patrick Princen.

“We mogen niet opgeven”, vult burgemeester Alexander Vandersmissen aan. “Het zijn cruciale weken om de richtlijnen rond fysieke afstand, goede hygiëne en beperkte sociale bubbels goed na te leven. Maar tegelijk moeten we proberen om op een menselijke manier deze crisis door te komen. Deze campagne geeft opnieuw deze dubbele boodschap.”

Er worden zo’n 400 affiches verspreid met daarop telkens een inwoner van de stad. Een van hen is Wim Marnef, hoofdverpleegkundige heelkunde kortverblijf in Sint-Maarten. “Ondanks de warmte zijn we als samenleving wel wat kouder geworden door dat mondmasker. Wie zit er achter het masker? Je mist soms mensen die je kruist. Ondanks het masker moeten we blijven zorgen voor elkaar en nog meer glimlachen met onze ogen”, zegt hij.

Inwoners kunnen ook zelf hun favoriete affiche en slogan aan hun raam ophangen door ze te downloaden via de website van de stad: mechelen.be/merci.