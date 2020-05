AFAS Software verlengt samenwerking met KV tot 2025 Wannes Vansina

28 mei 2020

11u31 0 Mechelen AFAS Software blijft nog zeker tot 2025 shirt- en stadionsponsor van KV Mechelen. Het Mechels softwarebedrijf en de club verlengen hun samenwerking.

“We werken al vijf seizoenen samen met de club en we doen er meteen vijf jaar bij”, licht AFAS-CEO Machiel den Dekker toe. “KV Mechelen blijft over veel doorgroeimogelijkheden beschikken met het vernieuwde stadion. Dat blijkt ook uit de visie die de club voor de komende vijf seizoenen heeft neergeschreven. Een plan waar we graag onze schouders onder zetten.” Hij benadrukt dat het ook in tijden van corona belangrijk is te blijven samenwerken.

Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen, zegt zeer tevreden te zijn met de lange samenwerking. “Met AFAS Software hebben we een partner die de mogelijkheden van het vernieuwde stadion helemaal benut. Dat zal de komende maanden zeer belangrijk blijven voor alle bedrijven uit de regio. Elkaar blijven ontmoeten en ondersteunen zal ervoor zorgen dat al onze partners sterker uit deze periode kunnen komen.”

Over bedragen wordt niet gecommuniceerd.