Advocaat schuldig aan schriftvervalsing: zes maanden met uitstel Tim Van Der Zeypen

12 maart 2020

11u40 0 Mechelen Een voormalige strafpleiter (68) heeft van de rechtbank in Mechelen een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen. In 2016 vervalste hij een document in een briefwisseling met een cliënt.

De aanleiding voor de feiten was een veroordeling van zijn cliënt door de rechtbank in Brussel. De man werd toen veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf voor een moordpoging. Toen er te laat beroep werd aangetekend en de veroordeelde werd ingelicht, schreef hij de 68-jarige advocaat aan. In de briefwisseling die volgde, werd het document vervalst.

“Hierdoor bleek het niet langer de fout te zijn van de raadsman maar van het huidige slachtoffer”, aldus openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem vorige maand. De vervalsing kwam uiteindelijk aan het licht toen er een nieuwe advocaat onder de arm werd genomen en de Computer Crime Unit van de Federale Politie het vermoeden van de vervalsing bevestigde. De feiten werden niet betwist.

“Ik schaam me”, reageerde de strafpleiter op zitting. Meester Frédéric Thiebaut, de raadsman van de ex-advocaat, probeerde de context te schetsen en de feiten te kaderen. “Hijzelf hoorde lange tijd niets van de tegenpartij en daarom was hij het vonnis uit het oog was verloren”, aldus meester Thiebaut. “Toen hij vaststelde dat er iets fout was, heeft hij die brief gestuurd. Het was een foute beslissing.”

De rechters veroordeelden de voormalige advocaat donderdagvoormiddag tot een celstraf van zes maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 2.000 euro. Aan de burgerlijke partij werd een schadevergoeding toegekend van een euro provisioneel.