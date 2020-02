Advocaat (68) riskeert zes maanden cel voor vervalst document: “Zo probeerde hij zijn eigen nalatigheid op te lossen” Tim Van der Zeypen

13 februari 2020

15u45 0 Mechelen Een voormalig Mechelse strafpleiter heeft zich donderdagvoormiddag moeten komen verantwoorden voor valsheid in geschrifte. In 2016 vervalste hij een document voor een cliënt die bij verstek was veroordeeld in Brussel. De feiten werden niet betwist. “Ik schaam me”, reageerde de strafpleiter vanochtend op zitting.

De huidige burgerlijke partij werd zo’n vier jaar geleden veroordeeld voor een poging tot doodslag. De huidige beklaagde was op dat moment de raadsman van de tegenpartij. Pas toen de termijn om beroep aan te tekenen was verlopen, merkte de voormalige raadsman zijn nalatigheid op.“En in plaats van zijn verantwoordelijkheid op te nemen, primeerde zijn eigen belang en vervalste hij een document”, klonk het in de vordering van openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem. “Hierdoor bleek het niet langer de fout te zijn van de raadsman, maar van het huidige slachtoffer.”

“Mantel der mildheid”

Toen het slachtoffer een nieuwe raadsman aanstelde voor zijn beroepsprocedure, kwam de vervalsing aan het licht. Er werd klacht ingediend en de Computer Crime Unit van de Federale Politie bevestigde de vermoedens. “Het document was vervalst”, aldus de advocate van het slachtoffer. Ook het parket had diezelfde mening en eiste vandaag een celstraf van zes maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 1.500 euro. “In het verleden werd hij al twee keer correctioneel veroordeeld. Toen werden zijn straffen met de mantel der mildheid bedekt. Een nieuwe mildheid bij een derde veroordeling lijkt me een slecht signaal”, besloot Van Ingelgem.

Pensioen

De feiten werden lange tijd betwist maar op de zitting gaf de voormalige raadsman, die inmiddels op pensioen is gegaan, de valsheid in geschrifte toe. “Ik schaam me diep. Niet enkel naar de tegenpartij toe maar ook naar de rechtbank”, klonk het bij de strafpleiter. “Ik ben in paniek geraakt.” Zijn advocaat Frédéric Thiebaut probeerde niet enkel de context te kaderen maar voegde nog toe dat hij destijds anders had moeten handelen. “Hij had de tegenpartij niet meer gehoord en is het vonnis uit het oog verloren. Toen hij vaststelde dat er iets fout was, heeft hij die brief gestuurd. Een foute beslissing.” De verdediging vroeg een straf met uitstel.

Wat de rechters beslissen weten we op 12 maart.