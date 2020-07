Adegemstraat krijgt nieuw jasje: “Stassart- en Hoogstraat als voorbeelden” Antoon Verbeeck

08 juli 2020

18u50 0 Mechelen De stad Mechelen heeft een ontwerp klaar voor de vernieuwing van de Adegemstraat. Maandag konden buurtbewoners voor het eerst kennismaken met de plannen. De Adegemstraat kan volgens het stadsbestuur al een tijdje een upgrade gebruiken.

“Om deze werkzaamheden goed te kunnen afstemmen op de werken van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, is het belangrijk dat ook dit proces goed vooruit blijft gaan”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+). “De plannen werden maandag toegelicht en enthousiast onthaald op een bewonersvergadering. De lat voor de heraanleg ligt hoog. Deze werken zijn dan ook bepalend voor de uitstraling van Mechelen. De nieuwe Onze-Lieve-Vrouwestraat en Adegemstraat zullen samen het sluitstuk vormen van de vernieuwing van de historische binnenstad.”

Kasseien

De focus ligt op het veiliger en comfortabeler maken van de straat voor actieve weggebruikers. Waar mogelijk worden ook extra groenstroken toegevoegd. “We kiezen voor het profiel zoals in de Stassart- en Hoogstraat waarbij fietsers in de tegenrichting een afzonderlijk verhoogd fietspad krijgen. Met de heraanleg van straten kijken we steeds waar de mogelijkheid voor verbetering fietsers ligt, dit doen we dus bij de Adegemstraat ook”, vertelt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+). Als materiaal wordt overal voor gezaagde kasseien gekozen. “Voor het voet- en fietspad worden deze gecementeerd om het comfort te verhogen, voor de rijbaan zelf wordt voor een lossere voegvulling gekozen omdat deze de verkeersbelasting beter weerstaat. Het is de bedoeling het kruispunt met de Keerbergstraat verhoogd aan te leggen en met een ander kleuraccent, onder ander om snelheidsverlagend te werken. In deze zone wordt bovendien een brede belevingsstrook voorzien met groenvakken, zitelementen en fietsenstallingen.”

2,2 miljoen euro

De ontwerpers van OKRA Landschapsarchitecten gaan nu aan de slag om de verschillende adviezen en bemerkingen in het definitief ontwerp te verwerken. De totale kostprijs voor de heraanleg van de Adegemstraat wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. De start van de heraanleg wordt afgestemd op de werkzaamheden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en wordt voorzien voor eind 2021.