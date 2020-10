Actieplan voor winterterrassen klaar: “Horeca niet in de kou laten staan” Wannes Vansina

07 oktober 2020

12u25 9 Mechelen De stad Mechelen heeft een actieplan klaar om de horeca toe te laten om ook tijdens de winter in te zetten op terrassen. Waar mogelijk wordt op het openbaar domein extra ruimte vrijgemaakt waar klanten bij dekentjes en verwarmde kussens kunnen genieten van een hapje of drankje.

De stad kwam afgelopen zomer al met een actieplan om horecaondernemers toe te laten om hun terrassen uit te breiden. De vergunningen lopen tot en met 31 oktober, maar aangezien de coronapandemie aanhoudt, blijven cafés en restaurants kampen met beperktere binnenruimte.

“In de zomer kon deze extra ruimtevraag deels worden ondervangen door de terrassen. Gezien de zachtere winters en de algemene trend naar meer buitenactiviteiten, willen we de uitbaters ook de mogelijk geven om hun terrassen in de winter uit te breiden. Zeker nu de regels verstrengd werden, mogen we onze lokale horeca niet in de kou laten staan”, licht schepen van Economie Greet Geypen toe.

“Warme sfeer”

Handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken reageert tevreden. “Op deze manier kunnen de uitbaters de plaats die ze binnen verliezen, buiten deels compenseren. Tegelijkertijd zullen de winterterrassen Mechelen doen baden in een gezellige warme sfeer. Dat moet mensen zin geven om naar Mechelen af te zakken en te shoppen en daarna te tafelen, of omgekeerd”, zegt voorzitter Geert Milis.

Het actieplan van de winterterrassen sluit in timing aan op het vorige actieplan en gaat in vanaf 1 november 2020. Einddatum is voorzien op 31 maart 2021, zodat winterse constructies tegen de paasvakantie uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Warmtekussen

De stad wil horecazaken die voor verwarming kiezen, aanmoedigen op voor een duurzame optie te kiezen. “Dat kunnen dekens zijn, die we al eerder lieten maken via de geldprijs die we als laureaat van de European Greef Leaf ontvingen, maar ook andere duurzame verwarmingsopties”, zegt schepen van Klimaat Marina De Bie.

Voor de aankoop van de kussens en bijhorende verwarmingsmodules schrijft de stad een subsidie uit naar Mechelen MeeMaken. Ondernemers kunnen hierdoor tot 50% van de aankoop van hun kussenverwarming gesubsidieerd krijgen. Deze subsidie wordt gekoppeld aan een gratis energiescan. “Op die manier werken we tegelijkertijd aan comfortabele terrassen en aan de reductie van CO2-uitstoot.”