Actieplan voor vlot en veilig winkelen: Bruul opgedeeld in stroken, geen funshoppen Wannes Vansina

05 mei 2020

19u08 22 Mechelen Mechelen heeft een actieplan klaar voor de heropening van de winkels, als de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet vanaf 11 mei. Om het winkelen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, komen in de Bruul twee wandelstroken met eenrichtingsverkeer. Winkels moeten buiten aanschuifzones mét begeleiding voorzien.

Met de heropstart van de winkels zal het opnieuw drukker worden in de winkelstraten en moeilijker om voldoende afstand te bewaren. In het kader van het actieplan deelde het stadsbestuur de winkelstraten en winkelclusters op in verschillende zones: een gele, een oranje en een rode.

“Afhankelijk van de zone geldt er een andere aanpak in functie van infrastructurele maatregelen, verkeerstechnische maatregelen, mobiliteit, mate van toezicht en opgelegde maatregelen in en buiten de winkels zelf”, legt noodplanningscoördinator Steven Vermeeren uit.

Rode zone

In de rode zone – de winkeldriehoek van Onze-Lieve-Vrouwestraat, Bruul en IJzerenleen en de tussenstraatjes – gelden de strengste voorzorgsmaatregelen. Zo wordt de Bruul opgedeeld in vier stroken. De voetpaden worden aanschuifzones, de middenstrook opgedeeld in twee helften met eenrichtingsverkeer om stromen voetgangers en fietsers te scheiden. Die laatste zijn overigens niet meer welkom op zaterdag.

Elders in de rode zone worden parkeerplaatsen tijdelijk geschrapt indien er te weinig plek is voor de winkels om aan te schuiven. Bijkomende stallingen moeten voorkomen dat fietsers tegen de gevels worden geplaatst en plaats op de stoepen innemen.

De winkeluitbaters worden verwacht de aanschuifzones te belijnen én te zorgen voor permanente begeleiding tijdens de hele openingsduur. Ook de gemeenschapswachten en politie zullen aanwezig zijn en ingrijpen waar nodig. “Niet repressief, maar sensibiliserend en sturend”, klinkt het.

Oranje en gele zone

Oranje zijn de toegangsassen naar het centrum zoals de Sint-Katelijnestraat en de Hoogstraat. Ook daar de uniforme markeringen die de stad ter beschikking stelt.

Geel zijn tenslotte alle andere straten. Daar worden geen problemen verwacht, maar houden stadsdiensten en politie wel de vinger aan de pols. Waar nodig kunnen nadarhekken eventueel op private parkings geplaatst worden.

Geen funshoppen

Ook in de winkels gelden maatregelen. Maximaal een klant per 10m² wordt toegelaten. De handelaars moeten desinfecterende handgel voorzien, bezoekers zijn verplicht een winkelkar- of -mandje of ander object te gebruiken zodat er controle is op het maximum toegelaten aantal klanten. Er wordt gevraagd cashbetalingen te vermijden.

“Het winkelen zal in de eerste fase functioneel moeten zijn. Er zal aandacht voor beleving zijn, maar onze focus ligt in de eerste plaats op de veiligheid en op het verzekeren van de openbare orde. De consumenten moeten op een zo’n normaal mogelijk manier kunnen winkelen. Funshoppen is vooralsnog niet aan de orde om te vermijden dat we terug afglijden”, waarschuwt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Shopping Shuttle

De Shopping Shuttle zal van zodra de winkels weer geopend zijn opnieuw uitrijden. Op de Shopping Shuttle is het mondmasker verplicht, zoals steeds op het openbaar vervoer.

“We willen onze ondernemers ondersteunen bij het heropstarten van hun handelszaken, met het oog op de gezondheid van de handelaars en hun klanten en de vitaliteit van ons handelsapparaat”, besluit schepen van Economie Greet Geypen.

Meer info op www.shoppeninmechelen.be.