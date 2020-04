Actieplan moet handel en horeca doen heropleven: Winkels elke eerste zondag van de maand open Wannes Vansina

17 april 2020

13u14 0 Mechelen Na de coronacrisis zullen de Mechelse winkels dit én volgend jaar elke eerste zondag van de maand geopend zijn en krijgen de winkelstraten extra animatie. Dat is een van de maatregelen van een actieplan dat voor een heropleving van de winkels, cafés en restaurants moet zorgen. Er komt ook een ‘Horeca Shuttle’.

De stad, de handelsorganisatie Mechelen Meemaken, UNIZO en Voka maken werk van een actieplan ter ondersteuning van de handel en horeca. “Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd de maatregelen tegen de verspreiding van het virus afbouwen. Op dat moment moeten we helemaal klaar staan om ons lokaal handelsapparaat terug op te starten”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Het actieplan bevat vijf pijlers: economische maatregelen, communicatie, evenementen, bereikbaarheid en de Mechelenbon. De eerste werd eerder al deels kenbaar gemaakt. De stad schrapt de promotaks en rekent de concessies aan huurders en voor innames van het openbaar domein niet aan. Ook worden alle lopende facturen opgeschort.

Smoelen

De tweede pijler betreft een communicatiecampagne ‘Smoelen van onze Lokale handelaars’. Op geregelde tijdstippen zal een Mechelse ondernemer in de kijker worden gezet. “Zo willen we onze lokale handelaars een platform geven en lokaal shoppen promoten. Vandaag is lokaal shoppen echt een teken van burgerzin en solidariteit”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

Een eerste initiatief werd hierbij al genomen door de lancering van de website www.hamstereninmechelen.be. “We willen een eenduidige en duidelijke communicatie ‘laat onze lokale handelaars niet in de steek’. Zij zijn het hart en de motor van de dynamiek in de stad”, aldus voorzitter van UNIZO Mechelen Filip Jacobs.

Zondagopeningen

Als derde pijler wordt er ook gekeken naar evenementen. Er werd beslist om handels- en horecazaken elke eerste zondag van de maand te laten openen, zowel dit als volgend jaar. “Door deze bijkomende openingen is er een betere spreiding van bezoekers, zijn we er maximaal voor onze klanten en zorgen we ook op zondag voor een betere beleving van de stad”, zegt voorzitter van handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken Geert Milis.

Dat zal gepaard gaan met de nodige animatie in samenwerking met Mechelen Feest, zoals bijvoorbeeld animatie op horecapleinen. “Daarnaast werken we met het evenementenloket een fast lane procedure uit voor lokale initiatieven van horeca en handel. De feestelijkheden naar aanleiding van het Torenjaar staan nu even on hold, maar ook deze zullen heel wat kunnen betekenen voor handel, horeca en toerisme”, aldus voorzitter Kristof Calvo.

Horeca Shuttle

Tijdens de koopzondagen zal de stad naast de Shopping Shuttle ook een Horeca Shuttle laten rijden, op voorstel van Mechelen MeeMaken en UNIZO. Dit betekent concreet dat de Shopping Shuttle op zaterdag tot 24 uur rijdt en bezoekers aan de Mechelse horeca naar hun wagen brengt. Jacobs: “Deze Horeca Shuttle moet een extra impuls geven aan het horecaleven en zorgt ervoor dat mensen de auto aan de rand van de stad gratis kunnen parkeren.”

Tenslotte wil de stad de handel en horeca ondersteunen met de promotie van de Mechelenbon bij onder meer bedrijven als relatiegeschenk.