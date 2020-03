Actie aan gevangenis: “Plaats voor 84 gedetineerden, met 154 zitten we bijna aan het dubbele” Els Dalemans

06 maart 2020

17u12 32 Mechelen Aan de gevangenis van Mechelen werd vrijdag actie gevoerd als protest tegen het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Geens wil een minimale dienstverlening bij stakingen invoeren, in Mechelen moet 70 procent van de medewerkers dan aanwezig zijn. Dit is méér dan het aantal dat hier op een gewone weekdag werkt”, zegt Stephan Lauwereys (VSOA).

“In de gevangenis van Mechelen zouden 83 personeelsleden aan de slag moeten zijn”, vertelt Stephan Lauwereys. “Op papier werken hier nu 78 medewerkers, maar omwille van enkele langdurige ziektes, operaties, werkongevallen ... houden we de boel draaiende met 60 tot 65 mensen. Dat zijn er maar liefst twintig minder dan nodig, dus we draaien allemaal overuren en kunnen amper onze vakantiedagen opnemen.”

En dat is nog niet alles. “Niet enkel de onderbezetting is een probleem, we kampen ook met een historisch hoge overbevolking. In Mechelen is plaats voor 85 gedetineerden, maar met 154 gevangenen zitten we bijna aan het dubbele. We moeten overal extra matrassen leggen, en er voor zorgen dat iedereen de basiszorgen krijgt waar hij recht op heeft. Vanzelfsprekend zorgt dit voor grote spanningen”, licht Lauwereys toe.

Absurd

“Tel die lage personeelsbezetting en die historische overbevolking bij elkaar op, en je weet dat de situatie niet langer houdbaar is”, aldus nog Lauwereys. “Op zo’n moment tegen onze mensen zeggen dat men bij stakingen een minimumbezetting van 70 procent verwacht, is absurd. Dat percentage halen we hier nog niet op een gewone werkdag. De minister moet dringend meer investeren, zorgen voor voldoende gevangenissen en bijhorend personeel. Gedetineerden in deze omstandigheden opsluiten, heeft ook negatieve gevolgen voor de maatschappij wanneer ze weer vrij komen.”