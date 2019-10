Achttien oud-mandatarissen krijgen eretitel Wannes Vansina

16 oktober 2019

Achttien oud-mandatarissen mogen zich voortaan ereschepen, eregemeenteraadslid of ere-OCMW-raadslid noemen. Dinsdagavond kregen ze een officiële oorkonde overhandigd door waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de titel, was dat ze geen mandaat meer uitoefenden en minstens twee jaar schepen of twaalf jaar raadslid waren.

Kregen de titel van ereschepen: Frank Nobels, Ali Salmi, Magda Van Loon, Johan Timmermans, Walter Schroons, Wim Jorissen, Bart De Nijn en Katleen Den Roover.

Kregen de titel van eregemeenteraadslid: Hans Keldermans en Glenn Nason.

Kregen de titel van ereraadslid van het OCMW: Lucien Bosselaers, Mariette De Bont, Kathleen De Wolf, Ward Leemans, Mieke Van Nuland, Annie Van Stappen en Fons Wils.

Kreeg de titel van erevoorzitter van het OCMW: Lieve Keuleers.