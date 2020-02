Achtergelaten stuk vlees zorgt voor ongerustheid Wannes Vansina

18 februari 2020

11u12 5 Mechelen Een achtergelaten biefstuk in de Mechelse Kruidtuin zorgt voor ongerustheid bij hondenbaasjes.

Een Mechelaar die haast dagelijks in het park gaat wandelen, trof het stuk rauwe stuk vlees aan in de buurt van de speeltuin, achter een nadarhek bij de zwarte containers. “Mijn hond trok plots hard aan de lijn. Gelukkig heb ik hem onmiddellijk kunnen terugtrekken, want daar lag een grote lap vlees”, vertelt het baasje.

Of er kwaad opzet mee gemoeid was, weet hij niet met zekerheid. “Maar het was geen sluikstort. Er lagen wel twee boterhammen bij. Het zou mij verbazen mocht dat zijn om de vos te voederen.”

Hij sprak er medewerkers van de ophaaldienst over aan. “Ik heb het vlees opgepakt en meteen weggesmeten. Ik las net nog over honden die werden vergiftigd in Tisselt en wilde geen enkel risico nemen”, vertelt Danny Gloris. Er werd geen aangifte gedaan bij de politie, wel een waarschuwing verspreid via sociale media.

De politie vraagt om wel altijd melding te doen. “Gelukkig worden wij zelden of nooit geconfronteerd met dergelijke zaken”, aldus woordvoerder Dirk Van de Sande.