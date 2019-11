Acht maanden cel voor vechtpartij TVDZM

De rechter in Mechelen heeft Abdeslam B. veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden. De Mechelaar werd schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Zo deelde hij op de Veemarkt enkele klappen uit aan twee anderen jongeren. Die passeerde eerder toevallig zijn pad. Op basis van camerabeelden kon B. worden geïdentificeerd. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht. De afgelopen jaren liep hij al veroordelingen op voor verkrachting, drugs en agressie. Zelf ontkende hij de feiten niet maar probeerde hij de feiten wel te minimaliseren. Zo vertelde hij de rechter dat hij eerder geïntimideerd was en hij schrik had. “Omdat ze me daarvoor ook al hadden bedreigd”, zei hij vorige maand op zitting. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.