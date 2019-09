Academiejaar feestelijk ingezet met feestje van studenten voor studenten Wannes Vansina

19 september 2019

21u48 0 Mechelen De Mechelse studenten zetten donderdag het nieuwe academiejaar feestelijk in met ‘Student Lift-off’ in Transit M, voor de gelegenheid omgevormd tot een heus festivalterrein.

‘Student Lift-off’ werd voor de vijfde keer georganiseerd. Het is een succesformule die elk jaar meer volk trekt. “Vorig jaar moesten we het terrein afsluiten omdat het met 1.250 studenten vol zat. Dit jaar laten we ook studenten van andere hogescholen mee genieten en mikken we op 1.750 bezoekers”, zegt docent Jonith Herman.

Lokaal talent DJ Jhone mocht de spits afbijten. Verschillende acts volgden, met Average Rob & Omdat het Kan Soundsystem als headliner. Na het slot om 23 uur volgt nog een afterparty in café De planeet.

De organisatie was in handen van studenten. “Het is sinds editie vier een keuzevak binnen de afstudeerrichting Eventmanagement”, zegt docent Karen van den Bossche “De studenten leren al doende en van A tot Z hoe ze een festival moeten organiseren.”

De studenten namen niet alleen de concrete organisatie in handen, maar moesten eerder ook op zoek naar sponsons. “Het was in het begin wat stressen als we naar bedrijven en marketingmanagers stapten, maar je leert veel door het gewoon te doen”, zegt Amber Cloudt.

De studenten bedachten ook een ‘recyclemunt’. “Met die munt krijgt een student zijn eerste wegwerpbeker, die hij moet inleveren als hij een volgend drankje wil. Wie geen lege beker mee terugbrengt, moet een nieuwe recyclemunt kopen. Zo blijft het festivalterrein proper en komen de lege bekers in de juiste afvalbak terecht”, aldus Lisa Van Beneden.