Aantal studenten Thomas More opnieuw gestegen Antoon Verbeeck

13 september 2019

16u52 0

Voor het zesde jaar op rij ziet de hogeschool Thomas More haar studentenpopulatie groeien. De hogeschool verwelkomt 7.500 nieuwe studenten en dat zijn er 1.600 meer dan vorig jaar. Die opvallende stijging komt vooral voor rekening van de 1.200 studenten in de graduaatsopleidingen, die vanaf dit jaar door de hogeschool georganiseerd worden. “De stijging van het aantal nieuwe studenten is ook te danken aan groeiende belangstelling voor zorgopleidingen, businessopleidingen én de lerarenopleiding. De campagnes om meer mensen warm te maken voor het beroep van leraar, slaan duidelijk aan. Er boden zich tot nu toe al 751 nieuwe studenten aan tegenover 619 vorig jaar. De inschrijvingen voor de Kleuteropleidingen gaan lichtjes achteruit, maar Lager onderwijs en Secundair onderwijs gaan erop vooruit”, deelt Thomas More mee. “We verwachten dat de cijfers de komende weken nog zullen stijgen, want we stellen vast dat studenten steeds later inschrijven. Vanaf dit jaar konden studenten zich voor het eerst volledig online en van thuis uit inschrijven voor een opleiding.” Thomas More, met campussen in Mechelen, Lier en Sint-Katelijne-Waver is met 16.000 studenten de grootste hogeschool van Vlaanderen.