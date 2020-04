Aantal meldingen van intrafamiliaal geweld sinds lockdown meer dan verdubbeld Els Dalemans

29 april 2020

17u09 0 Mechelen Het aantal aanmeldingen bij het ‘Family Justice Center’ (FJC) Mechelen is sinds de lockdownmaatregelen meer dan verdubbeld. “Sinds 13 maart werden al 26 dossiers opgestart, tijdens de laatste maand tellen we 17 nieuwe dossiers. Dit is een grote stijging tegenover de 8 nieuwe meldingen in de eerste maanden van 2020. Bij de politie blijft het aantal tussenkomsten wel op hetzelfde niveau”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen.

“Bij de lokale politie Mechelen-Willebroek telden we van 14 maart tot 14 april in totaal 241 meldingen van intrafamiliaal geweld. In dezelfde periode vorig jaar waren er 258 meldingen, het aantal tussenkomsten blijft dus ongeveer op hetzelfde peil. Dit cijfer toont de meerwaarde aan van het FJC, want daar stijgt het aantal meldingen wél. Dit betekent immers dat de meldingsbereidheid groter wordt en intrafamiliale conflicten minder onder de radar blijven”, legt Vandersmissen uit.

Lockdownmaatregelen

“Bij het FJC is het aantal meldingen sinds de lockdownmaatregelen méér dan verdubbeld. De laatste maand werden er bij het FJC 17 nieuwe dossiers aangemeld, een groot verschil met de 8 meldingen in de eerste maanden van 2020. Sinds 13 maart werden al 26 dossiers opgestart, het gaat telkens om nieuwe aanmeldingen van gezinnen die nog geen traject bij het FJC hadden.”

Onder de radar

“Het zijn vooral de lokale politie, Kind & Gezin en de huisartsen uit de hele regio Mechelen die de vinger aan de pols houden en op tijd het FJC op de hoogte brengen. Gezinnen kunnen natuurlijk ook zelf een eerste stap zetten, anders worden zij door de casusregisseur van het FJC gecontacteerd. Hij of zij maakt samen met het gezin een plan van aanpak op, brengt risicofactoren in beeld en meer. Met deze manier van werken bereikt het FJC heel veel gezinnen die vroeger onder de radar bleven en de stap naar hulpverlening niét zouden zetten.”

Extra casusregisseur

“Ook de cijfers tonen het nut van het FJC aan: in 2018 en 2019 vonden ongeveer 150 gezinnen in Mechelen de weg naar het FJC, voor 2020 staat de teller al op 140 gezinnen. Omdat het FJC zulke mooie resultaten boekt en zo hard nodig is, zetten stad Mechelen en de Vlaamse overheid samen hun schouders onder de verdere uitbouw van het Mechelse FJC. Met de investering van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir kan er een extra casusregisseur aangeworven worden. Deze regisseurs zijn immers de belangrijke schakels tussen de cliënten en het netwerk: parketmagistraten, politiediensten en justitieassistenten, hulpverleners, herstelbemiddelaars en de psychosociale dienst van de gevangenis.”