Aantal kandidaat-overnemers voor failliete transformatorenbouwer CG Power Systems: “Nog niet duidelijk hoeveel van 500 jobs gered kunnen worden” Antoon Verbeeck

25 februari 2020

16u39 0 Mechelen Er zijn verschillende kandidaten ingegaan op de biedingsprocedure voor de verkoop van de Er zijn verschillende kandidaten ingegaan op de biedingsprocedure voor de verkoop van de failliete transformatorenbouwer CG Power Systems in Mechelen. De biedingen van de kandidaat-overnemers worden de komende weken onder de loep door de curators. Hoeveel van de 500 jobs gered kunnen worden, moet nog blijken.

Begin februari werd het faillissement uitgesproken over de vennootschappen CG Power Systems en CG Holdings, het vroegere Pauwels Trafo. Sinds 15 januari stonden beide bedrijven onder curatele van twee advocaten. Kandidaten die geïnteresseerd waren in de overname van het geheel of een gedeelte van het bedrijf, hadden tot zondag om een bieding uit te brengen. “In alle biedingen die de curatele ontving is een behoud van een gedeelte van de tewerkstelling voorzien”, klinkt het bij curator Kris Van den Berghen, die samen met Elke Van Weerdt en Yves Desutter de biedingsprocedure leidt. Met de kandidaten die weerhouden werden, startten de drie curatoren nu onderhandelingen op.

Complex

Hoeveel van de meer dan 500 jobs, waarvan 450 in Mechelen en een 70-tal in Charleroi, zouden gered kunnen worden, is nog koffiedik kijken. Ook over het aantal kandidaat-overnemers willen de curatoren liever niets kwijt. “Aan alle biedingen zitten bepaalde voorwaarden. Het is niet als bij een onlineveiling, waarbij de hoogste bieder het heeft. Het kan ook zijn dat er bepaalde biedingen worden gecombineerd.”

De drie curatoren willen zo snel mogelijk een akkoord afsluiten. “Als het te lang duurt, is er niets meer om over te nemen. We hopen binnen twee à drie weken te kunnen landen”, klinkt het.