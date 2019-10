Aantal GAS-boetes door ambtenaren voor zwerfvuil en sluikstorten verdubbeld Wannes Vansina

01 oktober 2019

18u41 0 Mechelen In Mechelen wordt 30 procent van de GAS-boetes voor zwerfvuil en sluikstorten opgesteld door een ambtenaar. Het gaat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Haast dagelijks gaat het Team Openbare Netheid (TON) van de uitvoeringsdiensten op pad om sluikstorten en zwerfvuil op te ruimen. Kan een verdachte worden geïdentificeerd, dan schrijven de gemachtigde vaststellende ambtenaren van de dienst Preventie en het TON een GAS-boete uit. Daardoor bedraagt het aantal boetes door de politie nog maar 70 procent.

350 euro

De sanctionerend ambtenaar bepaalt onafhankelijk en autonoom de grootte van de boete, naargelang verschillende parameters. In de praktijk leidt 70 procent tot een effectieve GAS-geldboete van maximaal 350 euro, al dan niet aangevuld met extra onkosten van de opruiming.

Het aantal meldingen in verband met sluikstort en zwerfvuil zit overigens in dalende lijn. In 2017 kwamen er 5.710 meldingen binnen, in 2018 4.732. Dit jaar werden tot 9 september 3.120 meldingen geregistreerd.

Handhavingsweek

Deze week organiseert Mooimakers de Vlaamse handhavingsweek. In het kader daarvan worden borden geplaatst waar recent zwerfvuil werd geruimd en komen er affiches in wijken en straten die gekend zijn wegens het onvoldoende opruimen van hondenpoep. De politie houdt verhoogd toezicht.