Aantal fietsdiefstallen blijft dalen in Mechelen: “Politie betrapt eerste zes maanden 23 fietsendieven op heterdaad” Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

16u35 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft in het eerste semester van 2020 verschillende successen geboekt in de strijd tegen fietsdiefstallen. Het kon de dalende trend van de afgelopen vijf jaar verderzetten. Er werden ook steeds vaker fietsendieven op heterdaad betrappen.

In de eerste helft van dit jaar moest de politie in totaal al 227 proces-verbalen opmaken voor de diefstal van een fiets. Dat lijkt een aanzienlijk cijfer, maar burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) nuanceert: “Van januari tot juni 2020 noteerden we gemiddeld nog 8,7 aangiftes per week. Dit tegenover een gemiddelde van 9,9 in 2019. Het beste cijfer sinds de start van de metingen en dit terwijl we vorig jaar al het beste resultaat noteerden."

De strijd tegen de fietsdiefstal maakt deel uit van onze demarrage om dé fietsstad van Vlaanderen te worden Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD)

Naast het dalende aantal fietsdiefstallen kon de politie ook steeds vaker fietsdiefstallen ophelderen of verdachten arresteren. Zo werden er tussen januari en juni 2020 in totaal 23 verschillende daders op heterdaad betrappen. Twee van hen komen zelfs in aanmerking voor meerdere feiten. “Belangrijke successen”, zegt Vandersmissen nog. “De strijd tegen de fietsdiefstal maakt deel uit van onze demarrage om dé fietsstad van Vlaanderen te worden.”

Lokfietsen

De voorbije vijf jaar daalde het aantal fietsdiefstallen met maar liefst achttien procent. Volgens de eerste vaststellingen zet die daling zich ook voort in de eerste helft van 2020. “Een gunstige evolutie, die het resultaat is van een gericht en geïntegreerd actieplan tegen fietsdiefstallen”, klinkt het nog. “De grootste uitdaging is nu ook om het aantal fietsdiefstallen verder omlaag te krijgen.” Om die strijd verder aan te gaan, zet de politie onder meer drie lokfietsen in.

Deze fietsen zijn allemaal uitgerust met een GPS-tracer waardoor de politie meteen wordt verwittigd en de dief kan arresteren van zodra de fiets in beweging komt. Bij een betrapping op heterdaad wordt ook steeds vaker een huiszoeking uitgevoerd. “Hierdoor komen vaak nog andere fietsdiefstallen aan het licht”, zegt Vandersmissen nog. “Ook bij de controles door de Mechelse gemeenschapswachten op weesfietsen worden soms gestolen fietsen aangetroffen en teruggegeven aan de eigenaar.”

Stations

Hoewel het aantal fietsdiefstallen blijft dalen, blijken de huidige stationsomgevingen nog steeds dé risicoplekken te zijn. Rekening houdend met het begin van de zomer, wil de stad zijn inwoners ook waarschuwen. “Zorg ervoor dat de fiets slotvast wordt achtergelaten en investeer in een degelijk slot. Zeker wie met een elektrische fiets rijdt”, besluit Vandersmissen.