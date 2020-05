Aantal criminele feiten in Mechelen op laagste peil sinds 2002 Tim Van Der Zeypen

07 mei 2020

17u00 0 Mechelen In 2019 werden er in Mechelen 1.976 criminele feiten genoteerd. Dat is het laagste aantal sinds 2002, toen de metingen gestart zijn. Het aantal gauwdiefstallen, diefstallen met geweld en het aantal aangiftes van cybercriminaliteit steeg wél tegenover 2018.

De politiezone Mechelen-Willebroek kon donderdag opnieuw een positief rapport tonen aan Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). Hij bedankte op zijn beurt het politiekorps. “Dit positieve resultaat is enkel te danken dankzij het harde werk van onze korpschef, agenten en recherche”, klonk het. Het afgelopen jaar daalde de criminaliteit in Mechelen met zestien procent of werden er maar liefst 371 minder feiten vastgesteld dan in 2018.

Toch stelde de politie het afgelopen jaar ook een stijging vast van het aantal gauwdiefstallen (+29 feiten) én cybercriminaliteit (+56 feiten). Dit laatste heeft onder meer te maken met het feit dat er steeds meer alerte burgers zijn die melding maken. “Het is een toenemende problematiek en ook dit jaar verwachten we dat door de coronacrisis dit fenomeen zal stijgen”, akdus burgemeester Vandersmissen. “Het is daarom belangrijk om te blijven investeren in dit fenomeen.”

Sinds vorig jaar heeft de politiezone een speciaal team in de strijd tegen cybercriminaliteit. Dat team bestaat uit zes politie-inspecteurs onder wie één specialist. De inzet van dat team kende het voorbije jaar ook al meteen een succes. Zo kon het na de aangifte van een Mechels slachtoffer, dat voor 9.000 euro werd opgelicht, een money mule én een hele phishingbende erachter oprollen. Zes verdachten werden gearresteerd en bleken in heel België actief te zijn geweest. Onlangs werden ze nog veroordeeld tot celstraffen en zware geldboetes.

Fietsdiefstallen blijven dalen

Voor negen van de overige twaalf fenomenen was het in ieder geval het beste cijfer ooit. Zo zakte het aantal inbraken in gebouwen (82 feiten), wagens (98 feiten) en woningen (181) aanzienlijk ten opzicht van 2018. Dit met respectievelijk 31 procent ( -36 feiten), 34 procent (- 50 feiten) en 48 procent ( - 166 feiten). “Hier speelt niet enkel de inzet van onze politie een rol maar ook de inzet van de dienst preventie”, zegt Vandersmissen nog. Ook het aantal fietsdiefstallen in Mechelen daalde voor het derde jaar op rij.

Vorig jaar werden er 515 fietsdiefstallen geregistreerd wat overeenkomt met een daling van zes procent tegenover 2018 (545 feiten). “Onze jarenlange inzet werpt zijn vruchten af”, aldus Vandermissen. Hij verklaart de daling aan het feit dat de politie steeds vaker anoniem gaat observeren op hotspots, er steeds vaker lokfietsen worden ingezet, de camera’s in de stationsbuurten maar ook het feit dat er bij elke arrestatie van een mogelijke fietsendief, een huiszoeking wordt uitgevoerd.

“Dit met als doel om na te gaan of het om een eenmalig feit gaat of er een gestructureerde bende achter zit die de fietsen of de onderdelen ervan doorverkoopt om er geld mee te verdienen”, klinkt het nog bij de burgemeester. Hij belooft de inwoners in ieder geval om ook de komende maanden en jaren, de vingers aan de pols te houden: “We hebben de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Dat heeft niet enkel te maken met verkeersveiligheid maar ook om het aantal fietsdiefstallen onder controle te houden.”