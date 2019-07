Aanslagbiljet onroerende voorheffing valt in de bus: gemiddeld 80 euro erbij Wannes Vansina

13u29 0 Mechelen Vloeken. Dat doen heel wat Mechelaars nu de Aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing in de brievenbussen vallen. Ten gevolge van de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen betalen bezitters meer belasting voor hun eigendom. Volgens de schepen van Financiën gaat het om gemiddeld 80 euro.

De gemeenteraad besliste in januari tot een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 938 naar 1.100. Wat dat voor elke burger betekent, werd deze week pijnlijk concreet bij het aankomen van de aanslagbiljetten. De Mechelaars schreeuwen hun ongenoegen uit op sociale media. “Plus 200 euro, de rotzakken”, “Was al schandalig en nu komt er nog eens 192 euro bij... Smeerlappen!” en “Hier ook 158 euro meer. Volgend jaar gaat mijn man op pensioen. Hoe moet een mens al die rekeningen blijven betalen?” zijn maar enkele reacties.

Ook oppositieraadslid Marc Hendrickx (N-VA) kreeg naar eigen zeggen diverse reacties van verontruste Mechelaars. “Je hoeft werkelijk niet in een kast van een villa te wonen om vast te stellen dat je al snel 100 euro of meer extra betalen moet in vergelijking met vorig jaar”, zegt hij. “De stadslijst beloofde in haar verkiezingscampagne nochtans de belastingen niet te zullen gaan verhogen.” Hij wijst erop dat ook de bedrijven de dupe zijn en ook huurders omdat eigenaars de belasting zullen doorrekenen, ook al is dat verboden.

Schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld) relativeert de verhoging. “Ten aanzien van de stijging van de waarde van het vastgoed is dit amper 0,2% van de waardestijging van de afgelopen vijf jaar.” Hij wijst er ook op dat de index steeg en die ook voor een verhoging van de belasting zorgt. De politicus kreeg naar zijn zeggen drie klachten. “Bij een heb ik de berekening gemaakt. Hij betaalt 100 euro meer onroerende voorheffing, maar als ik de vermindering van de aanvullende personenbelasting (APB) van 7,4 naar 6,8% in rekening bracht, dan maakte hij uiteindelijk winst.”

De gemeenteraad besliste begin dit jaar immers gelijktijdig met de verhoging van de OV om de APB te verlagen. Volgens de schepen zal de gemiddelde Mechelaar volgend jaar 72 euro minder betalen voor zijn aanvullende personenbelasting. “Dit is geen belastingverhoging, wel een taxshift om mensen die werken minder te belasten. Het ambetante is dat het niet op hetzelfde moment in de bus valt.”

Overigens omvatte de “taxshift” wel degelijk een meeropbrengst geraamd op jaarlijks 3,184.992 euro. Vooral de bedrijven zullen deze volgens het stadsbestuur betalen, al kwamen er intussen wel enkele milderende maatregelen voor vooral kleinere of beginnende ondernemers zoals de lastenverlaging op bedrijfsruimten. De verhoging moet het inkomstenverlies voor de stad ten gevolge van de Vlaamse belastingverlaging op materieel en outillage compenseren.