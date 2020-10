Aannemer legt nieuw asfalt in Blarenberglaan Wannes Vansina

12 oktober 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat op zaterdag 17 oktober onderhoudswerken uitvoeren in de Blarenberglaan (N16b) in het industriegebied Mechelen-Noord. De werfzone situeert zich tussen de rotonde met de Zandvoortstraat en de Vrouwvliet. Gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N16, R6, Antwerpsesteenweg, Schaliënhoevedreef en Blarenberglaan. Het fietspad naast de Blarenberglaan blijft steeds toegankelijk. Bij regenweer kan de planning wijzigen.