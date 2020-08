Aannemer kapt boom illegaal voor bouw kraan Wannes Vansina

13 augustus 2020

15u36 2 Mechelen Een aannemer heeft woensdag in de Sint-Katelijnestraat zonder vergunning een boom geveld omdat deze in de weg stond voor de bouw van een torenkraan.

De boom stond ter hoogte van het vroegere Mispelters. “We bekijken met de juridische dienst, de burgemeester en de politie hoe we maximaal kunnen gaan in een sanctie en herstel”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

“Ik heb hier echt heel boos over, vooral omwille van de vanzelfsprekendheid waarmee de aannemer de kettingzaag bovenhaalde. Nochtans stond in het signalisatieplan duidelijk dat de boom moest blijven. Een echte schande, te meer daar het maar een van de weinige bomen in de buurt was die voor verkoeling zorgde”, aldus Princen.

De schepen en het ganse stadsbestuur krijgen op sociale media kritiek naar aanleiding van de kap. “De afgelopen jaren wordt in Mechelen het klimaat gekweekt dat alle bomen vervangbaar zijn”, klinkt het bij De Weerstand, een initiatief dat zich inzet voor het behoud van zo veel mogelijk groen.



