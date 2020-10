Aanleg Tangent gaat nieuwe fase in: afslaan naar Europalaan kan niet meer Wannes Vansina

07 oktober 2020

15u32 5 Mechelen Vanaf half oktober en gedurende een jaar moet het verkeer op de Brusselsesteenweg richting Mechelen over twee rijstroken en kan het niet meer links afslaan richting Europalaan. Dat is het gevolg van een nieuwe fase in de aanleg van de Tangent. Ook gebruikers van de Leuvensesteenweg zullen hinder ondervinden, zij het maar twee weken.

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging worden de kruispunten van de Brusselsesteenweg met de Europalaan en van de Jubellaan met de Colomalaan volledig hertekend. De Tangent moet in deze zone verder worden aangelegd en er zijn ook grote werken nodig om conflictvrije fietsinfrastructuur aan te leggen.

“Ten gevolge van die werkzaamheden wordt op de Brusselsesteenweg richting Mechelen net voor het kruispunt met de Jubellaan het aantal rijstroken teruggebracht van vier naar twee. Om een vlotte doorstroming te garanderen, wordt links afslaan naar de Europalaan onmogelijk. De nieuwe situatie zal van kracht zijn vanaf 19 oktober en duren tot het najaar 2021”, meldt Mechelen In Beweging.

“Wie toch de Europalaan wil bereiken, moet doorrijden tot de rotonde aan het station, daar terugkeren naar de Postzegellaan en vervolgens afslaan naar de Europalaan. Om deze terugkeerbeweging te vermijden, is het aan te raden om aan de rotonde Technopolis via de Bedrijvenlaan en de Egide Walschaertsstraat naar Mechelen-Zuid te rijden.” Voor voetgangers en fietsers wijzigt er niets.

Leuvensesteenweg

Ook de gebruikers van de Leuvensesteenweg mogen zich aan verkeershinder verwachten. Om de nutsmaatschappijen toe te laten om aanpassingen uit te voeren aan bestaande leidingen en nieuwe te leggen, wordt in het gedeelte tussen Raghenoplein en Wagonstraat eenrichtingsverkeer naar Leuven ingevoerd. Dat gaat in op 19 oktober en zal volgens planning twee weken duren. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel in beide richtingen door en krijgen zelfs een rijstrook ter beschikking.

“Doorgaand verkeer van Leuven naar Mechelen wordt aangeraden om in Boortmeerbeek via de Trianonlaan naar de E19 te rijden. Voor bestemmingsverkeer naar Mechelen-stad is er de mogelijkheid om via de Motstraat, de Hanswijkvaart en de Colomalaan naar de stationswijk te gaan. Bestemmingsverkeer voor de Leuvensesteenweg, zowel bewoners, bezoekers als leveranciers, kan tot aan de Wagonstraat rijden.”

Ook De Lijn past haar dienstregeling aan. Lijn 3 rijdt via de Motstraat en Colomabrug naar Mechelen Station . De lijnen 284, 285 en 686 rijden tot aan de achterzijde van het station.