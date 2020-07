Aanleg parking doet discussie over Papenhof opflakkeren Wannes Vansina

14 juli 2020

De plannen voor de aanleg van een tijdelijke parking aan de Papenhofdreef in de Mechelse wijk Nekkerspoel valt niet bij alle buurtbewoners in goede aarde. De aanleg van de 42 parkeerplaatsen ten behoeve van de toekomstige bewoners van de nieuwe ‘hofkes’ Raapsteelhof en Aardpeerhof en de buurt is gepland voor augustus, maar gebeurt volgens tegenstanders zonder enige vorm van overleg.

“Het laatste stukje groen in de wijk wordt opgeofferd voor beton”, klinkt het. Er is onder meer ongerustheid over de veiligheid van de spelende kinderen in de nu rustige Papenhofdreef. Veel zal het protest niet meer wijzigen; een omgevingsvergunning voor de parking werd einde mei afgeleverd voor vier jaar.

Op termijn willen stad en Ivarem overigens het ganse grasland achter de woningen van de Nijverheidsstraat ontwikkelen in het kader van het RUP Papenhof uit 2006. De aanleg van de parking laat de oude discussie in de buurt over de wenselijkheid van de ontwikkeling weer oplaaien. Ivarem gaf eerder aan dat het plan best wordt aangepast aan de recente ruimtelijke visies.