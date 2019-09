73-jarige wordt slachtoffer van diefstal portefeuille Els Dalemans

12 september 2019

Een 73-jarige man uit Mechelen is het slachtoffer geworden van de diefstal van zijn portefeuille. Tijdens het winkelen in de Nekkerspoelstraat bleek de geldbeugel plots verdwenen uit de jaszak van de man. Het slachtoffer is zijn identiteitsdocumenten, bankkaart en een geldsom kwijt.