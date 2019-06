71 nationaliteiten komen samen om frietjes te bakken: “Aantal ruim overschreden” TVDZM

21 juni 2019

19u30 4 Mechelen Mechelen heeft zopas het eerste wereldrecord ‘frietjes bakken’ met zoveel mogelijk nationaliteiten en origines binnengehaald. In totaal namen er 71 verschillende nationaliteiten deel aan de recordpoging. “Een succes”, zegt een van de initiatiefnemers Tjhoi Ng Sauw.

Het was Slongs Dievanongs, de Antwerpse rapster met Griekse roots, die vrijdagavond de eerste ‘wereldfrietjes’ mocht uitdelen aan het Mechelse gemeentebestuur en alle aanwezige Mechelaars. De organisatie was tijdens de middag al gestart met de nodige voorbereidingen. Op anderhalf uur werden er toen zo’n vijfhonderd kilogram aardappelen gepeld om later in frieten te snijden. “Dat was het eerste record dat we binnenhaalden”, lacht Tjhoi. “Nog nooit eerder werden er zo snel, zoveel aardappelen gepeld door verschillende nationaliteiten.”

Niet veel later, bij de bekendmaking van het aantal deelnemende nationaliteiten, haalde Mechelen een tweede record binnen. Met 71 verschillende nationaliteiten werden er gisteren frieten gebakken. “We hadden gehoopt op de helft van het aantal nationaliteiten (138, red.) in Mechelen, maar dat hebben we dus ruim overschreden. Wij zijn bijzonder blij”, klink het nog bij Tjhoi Ng Sauw. “Nu dagen we met plezier een andere stad uit om beter te doen.”

