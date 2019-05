70-jarig Mecina slaakt noodkreet: “Met filmclubs verdwijnt bewegend erfgoed” Wannes Vansina

24 mei 2019

14u55 0 Mechelen “Met de mooiste hobby van de wereld verdwijnt ook het bewegend erfgoed.” De Mechelse Ciné en Videoclub (Mecina) slaakte vrijdag een noodkreet over de teloorgang van filmclubs in ons land. Ze pleitte voor de oprichting van een Mechelse filmbank. De schepen van Cultuur zegt te willen meewerken aan dat voorstel.

Mecina is één van de oudere filmclubs van ons land, maar heeft het moeilijk. Het telt nog een 15-tal cineasten, een veertiger heet jong te zijn. De Mechelse club vormt daarmee lang geen uitzondering: veel videoclubs zijn bedreigd in hun bestaan en met hen verdwijnt het bewegend geheugen van een stad, een dorp. Er wordt dankzij de smartphone weliswaar meer gefilmd dan ooit tevoren, vraag is hoeveel daar ook van bewaard blijft. “Filmclubs spelen een unieke rol in het bewaren, handhaven en doorgeven van erfgoed aan toekomstige generaties. Dat dreigt te verdwijnen”, vreest voorzitter Guido De Coninck.

Videobank

Hij beseft dat Mecina niet nog eens 70 jaar zal bestaan, toch niet op de huidige manier. “De toekomst is virtueel. Er zou een videobank moeten komen naar analogie met de Beeldbank voor foto’s. Dat zou jongeren wél kunnen enthousiasmeren.” Schepen van Cultuur Björn Siffer zegt alvast het voorstel te zullen ondersteunen, maar daar wacht Mecina niet op. Het organiseert in samenwerking met de lokale dienstencentra van Zorgbedrijf Rivierenland een inzamelactie van oude erfgoedvideo’s om de meeste waardevolle vervolgens te laten digitaliseren door Pittoors uit Duffel en Van Eck uit Tilburg.

De beelden kunnen worden binnengebracht bij de lokalen dienstencentra en bij De Coninck zelf. “Ik ben er zeker van dat er in een doos op zolder nog familiefilmpjes gemaakt door ‘den bompa’ te vinden zijn, als die nog niet naar het containerpark gebracht zijn tenminste. Eigenaars krijgen hun beelden uiteraard terug en mogelijk ook de gedigitaliseerde op een memorystick of DVD.” Op 5 oktober zullen de beelden te zien in een overzichtstentoonstelling in de lokale dienstencentra Den Deigem, De Schijf en Den Abeel, die met elkaar verbonden worden door middel van een fietswandeling door Fiwasen.

Filmfestival

Mecina krijgt de steun van overkoepelende organisaties. “De regionale televisie filmt heel veel, maar de amateurfilmer heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Hij moet geen rekening houden met commerciële belangen, maar steekt er net geld in. Zij kunnen daardoor evenementen vastleggen die anders niet zouden worden gefilmd”, aldus Marc Huygelen van VAC. “Geef ons bewaarders en erfgoeddragers de nodige middelen”, richt Freddy Rohart, voorzitter van Provac, zich tot de politiek.

De 70ste verjaardag van Mecina beperkt zich niet tot 5 oktober. Op 3 november organiseert de vereniging het ‘Erfgoed filmfestival’ in kunstencentrum Nona. Cineasten aangesloten bij Provac, Breedbeeld en VAC kunnen deelnemen (meer info op www.mecinafilmclub.be). Ook de Herfstbraderie van 6 tot 8 september wordt ‘beeldig’. “Bij een 400-tal handelszaken gaan wij zoveel mogelijk oude foto’s, liefst van het pand in kwestie, tonen. De braderie, die we in een nieuw kleedje steken, krijgt zo een wandeltentoonstelling”, zegt voorzitter van Mechelen MeeMaken Geert Milis.