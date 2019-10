7 medailles en 7 BK-selecties voor ROM Skippers Els Dalemans

13 oktober 2019

13u11 2 Mechelen De leden van ROM Skippers Mechelen werkten een succesvolle eerste ‘rope skipping wedstrijd’ van het nieuwe seizoen af, met 7 medailles en 7 BK-selecties als resultaat.

“Tijdens de provinciale Master competitie wordt er individueel gestreden voor de medailles en de minstens even belangrijke selecties voor het Belgisch kampioenschap. Ondanks de vroege seizoenstart, presteerden onze skippers meteen op een hoog niveau”, zegt competitieverantwoordelijke Evelien Moens.

“Onze club behaalde maar liefst zeven medailles en zeven selecties, verdeeld over vier categorieën. We hebben dit mooie resultaat te danken aan Elise Audiens (21), Margot Schuurmans (20), Igor Moens (17), Fien Leplae (16), Roos Demoulin (14), Emiel Perez-Cortez (14) en Jules Poppe (15).”

“Elise behaalde bovenop ook goud op de beide snelheidsnummers en won de titel van overall vice-provinciaal kampioen, Margot werd derde op de freestyle en veroverde overall het brons. Bij de jongsten was Fien ook goed op dreef: zij wist goud en zilver in de wacht te slepen op de snelheid.”