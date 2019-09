7 horecazaken krijgen politie over de vloer: druggebruikers gevat, PV voor sigarettenpeuken

Els Dalemans

16 september 2019

15u21 4 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek bracht het voorbije weekend een bezoek aan 7 horecazaken op het grondgebied. Verschillende druggebruikers werden bij de kraag gevat.

“De afgelopen maanden kregen we meldingen van onder meer gebruik en verkoop van verdovende middelen, wildplassen, vechtpartijen, illegale vreemdelingen, diefstallen en dronkenschap. Net daarom organiseerden we deze actie: zo kunnen we de overlast voor de omgeving terugdringen én aan de bezoekers van deze horecazaken het duidelijke signaal geven wat wel en niet kan”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Drugs in beslag genomen

“We kregen steun van de RVA en de federale politie met drugshonden, samen konden we 59 personen aan een grondige controle onderwerpen. 43 van hen waren al bij de politie gekend voor eerder gepleegde feiten. Elf bezoekers hadden ook nu weer een hoeveelheid drugs - hasj, cannabis of cocaïne - op zak en kregen hiervoor een proces-verbaal. De drugs werden in beslag genomen.”

“Verder kreeg één bezoeker een proces-verbaal voor het gebruik van verdovende middelen en een voor de verkoop van verdovende middelen. Ook de uitbater van een van de horecazaken kreeg een proces-verbaal voor het ter beschikking stellen van een lokaal om druggebruik te vergemakkelijken.”

Sigarettenpeuken

“Eén bezoeker werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, hij werd overgebracht naar het commissariaat. Zes personen die aanwezig waren, verblijven illegaal in ons land. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Tot slot werd aan een van de cafés een proces-verbaal opgesteld voor sluikstorten. Op het openbaar domein aan de voordeur van de zaak vonden we immers tientallen sigarettenpeuken op de grond.”