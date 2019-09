63-jarige vrouw slachtoffer van handtasdief Els Dalemans

16 september 2019

Een 63-jarige vrouw is, terwijl ze aan het winkelen was in de Zemstbaan in Mechelen, het slachtoffer geworden van een handtasdief. De dader ging aan de haal met de portefeuille van het slachtoffer - met daarin identiteitsdocumenten, een geldsom en bankkaart - en haar gsm-toestel en bril.