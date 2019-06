60-jarige Barbie krijgt expo in Speelgoedmuseum: “Haar kleerkast volgt perfect de mode” Wannes Vansina

27 juni 2019

19u38 4 Mechelen Barbie is in maart 60 jaar geworden, een mijlpaal die het Speelgoedmuseum in Mechelen onmogelijk onopgemerkt voorbij kon laten gaan. Donderdag opende het een tentoonstelling om de bekendste fashionista uit het speelgoedrijk, en dan vooral haar kleerkast, feestelijk in de kijker te zetten.

Barbie werd bedacht door Ruth en Elliot Handler, die in 1945 Mattel oprichtten. De inspiratie kwam van hun dochter Barbara, naar wie de iconische pop ook is genoemd. “Ruth Handler zag haar dochter spelen met papieren aankleedpoppen. Door de outfit te wisselen, kon ze deze elke keer een andere rol laten spelen. Daar wilde zij een 3D-alternatief voor”, zegt conservator Vanessa De Geest. Handler baseerde de pop op de Duitse Bild Lilli pop. De eerste werd gepresenteerd in een zwart-wit gestreept badpak én is zestig jaar later te zien in het Speelgoedmuseum. Het gaat om een zeldzaamheid, maar dankzij een bruikleen kan het Speelgoedmuseum ze toch tonen.

Na de allereerste volgt een massa andere Barbies en kan je goed zien hoe de pop door de jaren geëvolueerd is, tot de iets rondere vormen van de laatste jaren toe. Ook Ken, Francie en Skipper passeren de revue, maar dé rode draad is mode. “Barbie werd van in het begin voorgesteld als tienermodel met veel verschillende outfits. We zijn een samenwerking aangegaan met het Modemuseum in Hasselt en confronteren hun ensembles met de outfits van Barbie. Je zal zien dat de modegeschiedenis perfect weerspiegeld wordt in de kleerkast van de pop. De eerste modeontwerpster van Mattel wilde ook dat Barbies kleren replica’s zouden zijn van de grote Europese modehuizen”, zegt De Geest.

Karl Lagerfeld

In de jaren 70 droeg Barbie bijvoorbeeld hippiekleren, in de jaren 80 wordt ze in navolging van MTV een rocker. De jaren 90 kennmerken dan weer felgekleurde leggings en – vanuit de hiphopcultuur ontleende – oversized trainingspakken. “Eind jaren 80 richtte Mattel zich niet alleen meer tot kinderen, maar meer en meer ook op volwassen verzamelaars. Tot op de dag verschijnen er spectaculaire verzamelreeksen. Kijk maar naar deze ‘Goddess of the sun’ van Bob Machie of deze Karl Lagerfeld.”

De poppen worden afgewisseld met interactieve elementen die de klas 3A van de Mechelse basisschool Lyceum donderdag wel kon smaken. “Zo véél Barbies”, lacht Enora Cardon (8). Zij is grote fan. “Het leuke is dat je ze kan aankleden, de armen bewegen en laten voortbewegen.” Het is vooral meisjesspeelgoed, al kan Barbie ook jongens bekoren. “Ik heb er van mijn mama en oma. Vroeger speelde ik er haast elke dag mee en reed ik ze rond in een auto”, vertelt Lars De Bruycker.

Ook juf Evi Brabants heeft veel met de poppen gespeeld. “Ik denk niet dat het bij kinderen nog zo hard leeft. Ze hechten nu meer belang aan computerspelletjes, al zullen ze wel de films hebben gezien, die wij in onze tijd dan weer niet hadden. Ik heb de indruk dat Barbie in de speelgoedwinkels minder prominent aanwezig is.”

Presidentskandidate

Volgens de conservator gaat het wél degelijk goed met de iconische pop. “Barbie heeft de afgelopen jaren heel goede verkoopcijfers gehad. Ze mag dan 60 zijn, ze blijft een bestseller.” Jaarlijks worden 58 miljoen stuks verkocht. “We hopen dat onze expo kan inspireren want dat is wat Ruth Handler altijd heeft gewild: via een pop meisjes laten inzien dat alle mogelijkheden openliggen en dat ze alles kunnen worden wat ze willen. Ze heeft al meer dan 200 beroepen gehad. In 1991 was ze zelfs presidentskandidate. Soms loopt Barbie echt wel voor op haar tijd.”

Zelfgemaakte trouwjurk

Inspireren doet Barbie, en lang niet alleen kinderen. Heel wat volwassen ‘fashion designers’ maken kleertjes voor Barbie en ook zij kregen een plek in de expo. Onder hen ook drie outfits van Carina Verschueren (58) uit Terhagen, die overigens medewerkster is van het museum. “Mijn grootmoeder haakte en breide outfits voor mijn Barbiepoppen. Ik doe dat nu voor mijn kleindochter.”

Haar trouwjurk is ronduit indrukwekkend. “Het was een prulwerk. Na afloop heb ik gezegd: nooit meer! Maar als ik hier rondkijk, dan krijg ik toch inspiratie om opnieuw te beginnen.”

‘Barbie: 60 jaar modemuze’ loopt tot en 30 november. De toegang is inbegrepen in de gewone toegangsprijs van het Speelgoedmuseum.

60 jaar Barbie in enkele duizelingwekkende cijfers

• De eerste Barbie kostte 3 dollar

• In het eerste jaar werden al 300.000 poppen verkocht

• In 1961 werden er meer dan 6 miljoen poppen per jaar geproduceerd

• In 2019 worden er jaarlijks 58 miljoen per jaar verkocht

• Barbie heeft al meer dan 200 beroepen uitgeoefend, van astronaut tot zoöloog

• De Barbie Youtube vlog heeft al 108 miljoen views

• Mattel Children’s Foundation schenkt per verkochte pop in de VS 1 dollar aan het goede doel (tot 250.000 dollar)