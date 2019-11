5x uit in regio Mechelen-Lier Onze tips voor het weekend van 22 tot 24 november Wannes Vansina

22 november 2019

MECHELEN - Moose Bar opent deuren

Vrijdag opent de Moose Bar de deuren op het Douaneplein in Mechelen. Het feestje start om 19 uur. Bezoekers mogen zich verwachten aan après-ski muziek en hedendaagse hits en bediening in lederhosen en dirndl. “We komen terug, iets beter en iets groter! De microben van ons werverlend afgelopen Moose-seizoen, de waanzinnige editie op Moose Bar XXL in het sportpaleis en de 6 gevulde dagen op Tomorrowland hebben ons nog steeds te pakken.” Op zaterdagavond vindt ‘Minder Tinder’ plaats met deejay Kurt Verheyen. Meer info op de Facebookpagina van Moose Bar Mechelen.

MECHELEN - Libelle Winterfair klinkt op 10de verjaardag

De Libelle Winterfair in de Nekkerhal in Mechelen viert zijn tiende verjaardag. Tot en met zondag zijn bezoekers welkom om te komen shoppen in meer dan 200 winkeltjes, deel te nemen aan tal van workshops als kaarsen versieren, sfeerlichtjes maken of stijladvies. In het Kooktheater tonen chefs wat zíj dit eindejaar aan hun gasten zullen serveren en je kan ook een bezoekje brengen aan de Libelle-redactie. Tickets kosten 11 euro in voorverkoop, 13 aan de kassa. Meer info op libellewinterfair.be.

BORNEM - Sint komt naar Sinthuis

Zaterdag zakt Sinterklaas af naar Bornem. De goedheilige man komt om 13.30 uur aan het Landhuis aan en maakt vervolgens een ronde in het centrum. Van 14.15 tot 18 uur zit de Sint in het gloednieuwe Sinthuis, in de vroegere dagbladhandel V-Press in de Boomstraat. In de verschillende kamers vinden activiteiten voor kinderen plaats. Ze kunnen luisteren naar verhaaltjes, knutselen of leren multimoven. Op zondag kunnen kinderen in Ter Dilft gaan kijken naar de film ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’. Tickets reserveren kan op www.terdilft.be.

MECHELEN - … en bezoekt Speelgoedmuseum

Ook in Mechelen komt de Sint op bezoek, namelijk op zaterdag- en zondagnamiddag in het Speelgoedmuseum. Dat tijdens een creatieve workshop. Bezoekertjes schetsen een originele outfit voor Barbie. Die ontwerpen neemt de Sint mee naar een echte modeontwerper die er de drie mooiste uit selecteert. De winnende ontwerpen krijgen een leuke prijs. De workshop is inbegrepen in het toegangsticket. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Meer info op speelgoedmuseum.be.

PUTTE - Bar D’Ambiance haalt Frans Bauer naar Klein Boom

Wie houdt van schlagermuziek, moet zaterdag in Klein Boom in Putte zijn. Daar vindt vanaf 17 uur Bar D’Ambiance plaats, met optredens van Frans Bauer, Willy Sommers, Jettie Pallettie, Johan Veugelers, Sabine, Dananti, Jaimy en Canta Nostra. Deejay Kurt Frederickx sluit het feestje af. Staanplaatsen kosten 25 euro, zitplaatsen 30. Meer info op ambiance.eventsquare.co/nl/2019.