5x uit in Mechelen-Lier dit weekend Onze tips voor het weekend van 7 tot en met 9 juni Wannes Vansina

07 juni 2019

02u20 0

MARIEKERKE Smullen van zeven ton paling

Mariekerke is dit weekend opnieuw de place-to-be voor wie houdt van paling. Zaterdag, zondag en maandag vormt het oude vissersdorp aan de Schelde weer het decor voor het Palingfestival, de 48ste editie al. Meer dan 600 medewerkers staan in en rond de feesttent klaar om ‘Paling in ‘t groen op zijn Mariekerks’ te serveren aan de duizenden bezoekers, al kunnen ‘ballekes met kriekskes’ ook. Het palingrestaurant is doorlopend geopend van 12 tot 20.30 uur. De opbrengst, vorig jaar liefst 120.000 euro, gaat integraal naar twintig caritatieve instellingen. Op maandag vult de Bornemse cultuurraad het eetfestijn aan met de kunstmarkt ‘Tussen tent en Schelde’. Meer informatie op www.palingfestival.be.

MECHELEN Food truck festival hapt in Mechelen

Ook aan Transit M aan het Douaneplein in Mechelen is het smullen geblazen dankzij de komst van het rondreizend food truck festival HAP. Een twintigtal keukentjes op wielen zorgt voor een groot openluchtrestaurant. Akoestische muzikanten, vintage deejays, gezellige zithoekjes, picknickdekens, betoverende lichtjes en animatie voor de kleinste ‘happers’ maken het programma van het gratis festival compleet. Eters zijn zaterdag en zondag welkom van 12 tot 24 uur en op maandag van 12 tot 22 uur. Meer info: hapfestival.be.

REET Snuisteren op rommelmarkt van meer dan 90.000m²

De vzw Kleine Paepedaelen Reet organiseert op pinksterzondag de zestiende editie van de Internationale Rommelmarkt. Volgens de organisator belooft het een recordeditie te zullen worden met meer dan 750 standhouders die in zes straten en op een recreatieterrein voor maar liefst 3,5 kilometer markt zullen zorgen. Het maakt van de rommelmarkt een van de grootste van Vlaanderen. De Internationale Rommelmarkt biedt verder springkastelen, kermiskramen en terrasjes. Bezoekers zijn welkom tussen 7 en 17 uur, toegang is gratis. De organisatie verwacht 15.000 bezoekers. Meer info op www.facebook.com/kleinepaepedaelen.

DUFFEL Middenstand organiseert Oostfeesten

De Middenstand Duffel Oost organiseert zondag de negentiende editie van de Oostfeesten, een gratis festival voor jong en oud op het Kapelplein. Op de affiche staan Sgt. Pepper, The Amazing Flowers, Funktastix, Michael Amani, Les Copines, Dj Tom en Sakso. Het feest start om 14 uur, de toog sluit om 1.15 uur. Ook de kleinste bezoekertjes worden op hun wenken bediend met onder meer een kindermolen, springkasteel, grime en een speelwagen. Meer info op www.oostfeesten.be.

SCHRIEK Uylefeesten met Bobby Prins

Het Kerkplein in Schriek vormt dit weekend het decor voor de Uylefeesten. Die keren na tien jaar terug naar aanleiding van 710 jaar parochie Schriek. De festiviteiten starten op zaterdagnamiddag om 13.45 uur met de traditionele Uyleloop waar eenieder aan zijn trekken komt: jeugd, G-atleten, joggers en geoefende lopers. Wie nog energie over heeft, kan ’s avonds om 20 uur genieten van een optreden van Rune (The Voice van Vlaanderen) en vervolgens een Schlageravond. Op zondag vindt ‘Ontbijt in het dorp’ plaats en een groot dorpsfeest met kinderanimatie en live muziek (onder meer The Wallace Pipe Band, Marchandise Mary’s Little Lamb). Bobby Prins besluit de Uylefeesten op maandag om 14 uur (inkom 9 euro). Doorlopend kunnen bezoekers terecht in praatcafé Het Groene Woud. De opbrengst gaat naar de renovatie van de parochiezaal. Meer info: www.uylefeesten.be.