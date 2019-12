5x uit in Mechelen-Lier dit weekend Onze tips voor 20 tot 22 december Wannes Vansina

20 december 2019

Mechelen houdt je Warm bereikt hoogtepunt

Mechelen houdt je Warm beleeft zaterdag zijn hoogtepunt met Mechelen in Vuur en Vlam. Op het programma staan vanaf 15.30 uur tal van vuuranimaties en -voorstellingen op verschillende plaatsen in de binnenstad. Dit jaar speelt het merendeel van het programma zich af in én rond de Sint-Romboutstoren. Het orgelpunt wordt het optreden van Compagnie Transe Express. Acht acrobaat-muzikanten bespelen een spectaculaire beiaardmobiel hoog in de lucht. Meer info op mechelenhoudtjewarm.be.

Lier - Kerstfest biedt opkomend talent een podium

Jeugdcentrum Moevement in Lier vormt zaterdag van 19 tot 3 uur het decor voor Kerst Fest, een evenement georganiseerd door vijf studenten Event- en Projectmanagement van de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen. Opkomend talent krijgt een podium: Odd Bird, Birdhause, Somebody Called Me Sebastiaan, Horizon en krix & Sash. Verder morgen de bezoekers zich verwachten aan een minimarkt en deejaysets. De inkom bedraagt 5 euro. Meer info op de Facebookpagina van Kerst Fest – Winterfestival.

Mechelen - Opsinjoorke wandelt ‘in den doenker’

Wandelclub Opsinjoorke organiseert zaterdag voor de 22ste keer de Gouden Carolus Christmaswandeling ‘Mechelen in kerstsfeer en in den doenker’. Deelnemers mogen zich verwachten aan een sfeervolle tocht doorheen de historische binnenstad. De wandeling doet verschillende kerstmarkten en de Levende kerststal aan. Vertrekpunt is De Loods, tussen 15 en 21 uur. Deelname kost 1,50 euro. De Levende Kerststal bezoeken kan uiteraard ook zonder wandeling, zaterdag van 18 tot 21 uur en zondag van 16 tot 19 uur op de binnenplaats van Het Anker.

Willebroek - Gymnastiek for Life steunt Diabetesliga

Zaterdag vindt in sporthal De Schalk in Willebroek het slotevenement plaats van Gymnastiek for Life. Met de benefietactie wil KWTV tumblinggymnaste Niena een hart onder de riem steken. Zij kreeg als 10-jarige de diagnose Diabetes Type 1. Dankzij steun van onder meer de Diabetesliga kan zij haar sport blijven beoefenen. De opbrengst gaat dan ook naar de liga. Tussen 13 en 17 uur zullen alle gymnasten die zich lieten sponsoren het beste van zichzelf geven. “Uiteraard verwachten wij een massale opkomst, óók van de supporters!”, aldus de organisator. Meer info op kwtv.be.

Heist-op-den-Berg - Ketnet Brandt Weer brengt #LikeMe en Slongs

De Ketnet Brandt Weer en De Warmste Spits van Radio 2 komen zaterdag naar het Cultuurplein in Heist-op-den-Berg. Tussen 15.30 en 20 uur kan je genieten van mini-optredens van onder meer Slongs (19.20 uur) en #LikeMe (17 uur) en van een dj-set van Maarten van Down the road (16 uur). Radio 2 en Ketnet zullen ook liveradio en televisie maken.