50 plaatsen extra in noodopvangcentrum Wannes Vansina

16 september 2019

09u09 4 Mechelen Vanaf vandaag kunnen er vijftig bijkomende asielzoekers worden opgevangen in het noodopvangcentrum aan de Zwartzustersvest in Mechelen. Dat brengt het totaal op 230 plaatsen.

De stad Mechelen stelt de leegstaande ziekenhuiscampus sinds maart ter beschikking voor de opvang van asielzoekers. Sindsdien verblijven er 180 mensen. Om vijftig bijkomende mensen te kunnen huisvesten, werd nu ook de vierde verdieping in gebruik genomen. Vanaf vandaag kunnen vijftig nieuwkomers hun intrek nemen. Het gaat zowel om gezinnen als alleenstaanden.

“Sinds augustus 2018 ligt de instroom in de opvangstructuren hoger dan de uitstroom waardoor Fedasil bijkomende plaatsen moet vinden. Dat is de oorzaak van de gevraagde capaciteitsuitbreiding. Ook in andere steden en gemeenten wordt gezocht naar extra opvangplaatsen. Meer capaciteit betekent niet dat de opvangstermijn wordt verlengd. In maart volgend jaar starten de reconversiewerken aan het gebouw om er het rusthuis Hof van Egmont in onder te brengen”, meldt het stadsbestuur.

Het Rode Kruis staat in voor de exploitatie van het opvangcentrum. Voor de stad Mechelen zijn er geen financiële of logistieke lasten.

