50-jarige man staat terecht voor fietsdiefstallen: “Ik ben zelf al vijf keer bestolen geweest” Tim Van Der Zeypen

26 augustus 2020

16u30 0 Mechelen De vijftigjarige Mohammed A. uit Libanon stond vandaag voor de rechter. Hij moest er zich verantwoorden voor de diefstal van twee fietsen en een paar schoenen van Hugo Boss. Het parket vroeg twee jaar cel.

Het was de politie die de vijftiger opmerkte in de stationsomgeving van Mechelen. De man was er aan het rondwandelen en gedroeg zich bijzonder verdacht. Nadat hij een fiets uit het fietsenrek had genomen, greep de politie in. Op basis van de persoonsbeschrijving werd de vijftiger uiteindelijk opgepakt op de IJzerenleen. De man werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Hij ontkende dat hij de fiets had gestolen. Ook op de zitting vanochtend bleef hij dat beweren.

“Ik verblijf in Brussel, maar ik ben daar al vijf keer het slachtoffer geworden van een fietsdiefstal. Daarom zet ik mijn fiets aan het station van Mechelen en neem ik de trein naar Brussel. Waarom in Mechelen? Omdat er camera’s staan. Ik voel me daardoor veiliger”, zei de vijftiger tegen rechter Suzy Vanhoonacker. Opvallend was dat hij in het bezit was van verschillende sleutels voor fietssloten.

Blijft een dief

“Dat zijn de sleutels van al mijn fietsen die in Brussel zijn gestolen”, klonk het nog bij A. “Ik heb die nooit weggedaan. Want wat moest ik dan doen als ik mijn fietsen terugvond.” Naast de fietsdiefstal moest de man zich nog verantwoorden voor de diefstal van een paar schoenen in Mechelen. Ook die diefstal werd door de vijftiger betwist. Aan de politie verklaarde hij zelfs dat hij al acht jaar onschuldig in de gevangenis zit.

Voor het parket was de maat in ieder geval vol. “Meneer is een dief en zal dat ongetwijfeld ook blijven”, besloot de aanklager op zitting. “Dat blijkt nu eenmaal uit het strafregister. Daar staan verschillende veroordelingen op en allemaal voor diefstallen.” Het parket vond de feiten voldoende bewezen en vorderde een celstraf van twee jaar effectief. De vijftiger vroeg de vrijspraak.

Vonnis op 9 september.