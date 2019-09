5.500 bezoekers verwelkomen gerestaureerde beeld ‘De Redder’ in oude zwemdok Wannes Vansina

08 september 2019

19u32 0 Mechelen In het toekomstige Van der Valk Hotel in de oude zwemdok in Mechelen werd bij aanvang van Open Monumentendag het beeld ‘De Redder’ teruggeplaatst. Het werd een tijdje geleden vernield door vandalen.

Wie ooit in de voormalige badinrichting is gaan zwemmen, kent het bronzen beeld uit 1919. Het stelt Petrus den Ullekont voor, een Mechelse steenkoolboer die 21 decoraties ‘Eerste klasse’ had gekregen voor het redden van liefst 44 drenkelingen uit de Dijle en de vlietjes.

“Het beeld is bij het begin van onze werkzaamheden door vandalen naar beneden gehaald en in drie stukken gebroken. We hebben het laten restaureren en vonden het een goed idee om het nu al te onthullen zodat de mensen het vandaag al kunnen bewonderen”, zegt Roy Wohrmann van Van der Valk Mechelen.

Een massa bezoekers deed dat ook. De zwemdok verwelkomde liefst 5.500 geïnteresseerden tijdens Open Monumentendag. Ze zagen dat de werkzaamheden op schema zitten. Op 18 november verwacht Van der Valk er de eerste klanten.